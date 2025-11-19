Crollo del 29% nelle vendite dirette: Ubisoft analizza la crisi dei giochi a prezzo pieno

Ubisoft UK ha pubblicato un nuovo aggiornamento sullo stato del proprio business, rivelando un quadro contraddittorio per il mercato videoludico attuale. Sebbene la filiale britannica della compagnia abbia registrato un aumento dell'11% dei ricavi complessivi, la vendita di prodotti fisici e digitali ha subito un calo significativo del 29%. Un dato che mette in evidenza un cambiamento ormai evidente: sempre meno giocatori acquistano titoli al prezzo pieno tradizionale, compreso tra 50 e 60 sterline (circa 70).

Secondo quanto riportato da CityAM, Ubisoft UK afferma che le abitudini dei consumatori stanno cambiando rapidamente. I giocatori dedicano più tempo agli stessi giochi, spesso supportati da contenuti stagionali, modalità live service o aggiornamenti continui, e di conseguenza acquistano meno titoli nuovi.

Questo fenomeno rende più difficile per molti giochi emergere e raggiungere risultati di vendita tradizionalmente considerati solidi. L'azienda sottolinea infatti che, a eccezione di rari casi di grande successo, molte nuove uscite faticano a distinguersi in un mercato sempre più affollato e imprevedibile.

Ulteriori dettagli sui dati di vendita registrati da Ubisoft

Il calo nelle vendite dirette non dipende solo dalle abitudini dei giocatori, ma anche da un minor numero di nuove uscite previste nel corso dell'attuale anno fiscale. Dopo le recenti uscite di Assassin's Creed Shadows e Star Wars Outlaws, il calendario di Ubisoft per i prossimi mesi appare piuttosto scarno, soprattutto per quanto riguarda titoli già annunciati con uscita imminente.

Anche la diminuzione delle vendite fisiche contribuisce alla flessione prevista nei ricavi futuri. Nonostante ciò, Ubisoft continua a investire nello sviluppo a lungo termine.

La recente creazione di Vantage Studios, un nuovo ramo dedicato a franchise chiave come Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six, rappresenta un segnale chiaro della volontà del publisher di rafforzare le sue serie più popolari. I fan sperano che proprio questa ristrutturazione interna possa portare presto notizie su Far Cry, saga che non vede un capitolo principale da oltre quattro anni.