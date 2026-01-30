Crimson Desert si mostra in un nuovo gameplay: è uno degli open world più ambiziosi degli ultimi anni

Crimson Desert si mostra in un nuovo gameplay che evidenzia un enorme mondo aperto non lineare. Tra esplorazione libera, fazioni in conflitto, Frammenti dell'Abisso e un sistema di Conoscenza dinamico, Pywel promette una quantità impressionante di attività. Il gioco arriva il 19 marzo su console e PC

Il nuovo approfondimento sul gameplay di Crimson Desert, pubblicato da Pearl Abyss, ha offerto uno sguardo dettagliato su quello che si preannuncia come uno degli open world più ambiziosi degli ultimi anni. Oltre alla conferma che il gioco includerà altri due personaggi giocabili oltre a Kliff, il focus principale è stato sulla vastità e sulla libertà del continente di Pywel, un mondo non lineare letteralmente colmo di attività.

La storia ruota attorno al tentativo di riunire i Greymanes e ricostruire la loro terra natale, ma il gameplay si spinge ben oltre la semplice narrazione principale. Un ruolo centrale è occupato dall'Abisso, una forza misteriosa che minaccia l'equilibrio del mondo. I giocatori possono scoprire Frammenti dell'Abisso sparsi per Pywel: investigandoli si ottengono Artefatti dell'Abisso, fondamentali per sbloccare e potenziare abilità.

L'esplorazione non si limita alla superficie. I giocatori potranno infatti viaggiare direttamente nell'Abisso, rappresentato come un insieme di rovine fluttuanti nel cielo, e utilizzare uno strumento che ricorda l'Ultrahand di Zelda per ripristinare l'equilibrio di queste aree instabili. È solo uno dei tanti esempi di come Crimson Desert voglia mescolare creatività e libertà d'azione.

Cosa emerge dal nuovo gameplay di Crimson Desert?

Pywel è anche teatro di conflitti tra fazioni. Liberare avamposti occupati da gruppi ostili permetterà di sbloccare nuovi mercanti, armi e risorse, ma nulla obbliga il giocatore a seguire questo percorso. È possibile ignorare completamente questi eventi e dedicarsi all'esplorazione libera: scoprire luoghi nascosti, seguire mappe del tesoro, assaltare roccaforti per ottenere equipaggiamento migliore o semplicemente osservare il mondo per acquisire Conoscenza.

Il sistema di Conoscenza è particolarmente interessante: osservando attentamente gli NPC, si possono apprendere nuove abilità. Ad esempio, guardando qualcuno pescare abbastanza a lungo, si impara a usare la canna da pesca.

La Conoscenza può anche fornire indizi per le missioni e, sorprendentemente, sembra possibile minacciare gli NPC per estorcere informazioni. Con un lancio fissato per il 19 marzo su PS5, Xbox Series X/S e PC, Crimson Desert promette un mondo ancora più grande di Red Dead Redemption 2.