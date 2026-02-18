Crimson Desert può diventare GOTY se GTA 6 deluderà: l'analisi di un ex Rockstar

Secondo l'ex animatore Rockstar Mike York, Crimson Desert potrebbe diventare Game of the Year 2026 se GTA 6 deluderà le aspettative. York elogia fisica, profondità e world-building del titolo Pearl Abyss. Tuttavia, molti ritengono improbabile un fallimento di Rockstar, rendendo l'ipotesi affascinante ma difficile

Il 2026 si preannuncia come un anno straordinario per il mondo dei videogiochi, ma un titolo sembra destinato a dominare vendite e attenzione mediatica: Grand Theft Auto 6. Nonostante i rinvii che ne hanno posticipato l'uscita, l'hype attorno al nuovo capitolo della saga di Rockstar Games rimane altissimo.

Tuttavia, secondo un ex membro dello studio, potrebbe esserci un outsider pronto a sorprendere. Si tratta di Crimson Desert, ambizioso open world sviluppato da Pearl Abyss. A esprimere grande entusiasmo è stato Mike York, ex animatore che ha lavorato su Grand Theft Auto V e God of War Ragnarök.

In una recente analisi delle caratteristiche del gioco, York ha dichiarato che Crimson Desert "potrebbe essere il Game of the Year", sottolineando quanto sia facile perdersi nel suo mondo e quante possibilità offra in termini di interazione.

Se GTA VI dovesse "sbagliare", Crimson Desert diventerebbe GOTY

Secondo York, se per qualche motivo GTA 6 "dovesse sbagliare", Crimson Desert potrebbe approfittarne e conquistare il titolo di miglior gioco dell'anno. Ha inoltre aggiunto che, in assenza totale del nuovo capitolo di Grand Theft Auto, il titolo di Pearl Abyss sarebbe probabilmente il principale candidato al GOTY, almeno per quanto mostrato finora.

Le sue parole si basano soprattutto sull'impressionante livello di dettaglio del world-building, sulla profondità delle meccaniche e sull'interattività basata sulla fisica. Tuttavia, restano ancora molte incognite: non è chiaro come le numerose funzionalità viste nei trailer si integreranno tra loro né se la narrazione riuscirà a essere memorabile.

Naturalmente, l'ipotesi di un passo falso da parte di Rockstar viene considerata da molti fan piuttosto improbabile. Sui social, diversi utenti hanno ricordato come lo studio abbia raramente "mancato il colpo". Altri, però, fanno notare che anche capolavori come Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2 hanno avuto difetti al lancio, pur rimanendo pietre miliari del settore.

