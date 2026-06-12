Crimson Desert non si ferma: il gioco di Peal Abyss ha superato un nuovo traguardo importante

Crimson Desert è uno dei giochi di maggior successo dell'anno. Non si tratta di una sorpresa, visto che già da settimane sono noti i risultati commerciali ottenuti dal titolo di Peal Abyss.

Lo sviluppatore sudcoreano, però, ha aggiornato il dato sulle copie vendute del suo titolo, che ha appena superato un nuovo traguardo molto importante. Per maggiori dettagli sul titolo vi rimandiamo alla recensione di Hardware Upgrade.

6 milioni di giocatori in tutto il mondo

Crimson Desert ha toccato quota 6 milioni di copie vendute, in meno di tre mesi dal lancio (avvenuto nella seconda metà del mese di marzo). Si tratta di un grande successo per il titolo che è stato accolto con queste parole da Jin-young Heo, CEO di Pearl Abyss:

"Siamo sinceramente grati ai giocatori di tutto il mondo per aver contribuito al significativo successo di Crimson Desert sul mercato globale, nonostante si tratti di una nuova IP. Per offrire esperienze sempre più piacevoli e di qualità, Pearl Abyss continuerà a progredire e ad affrontare nuove sfide".

Ricordiamo che il titolo ha superato quota 5 milioni di copie nel suo primo mese di disponibilità sul mercato. Di conseguenza, tra il secondo e il terzo mese ha già venduto più di 1 milione di copie, considerando tutte le piattaforme, anche senza particolari promozioni.

Come confermato da Peal Abyss, si tratta di un risultato "senza precedenti" per un gioco single player sviluppato in Corea del Sud. Stando alle rilevazioni della società di analisi di mercato Circana, inoltre, il gioco occupa il secondo posto della classifica dei videogiochi più venduti negli Stati Uniti nel corso del 2026.

Per il futuro, inoltre, Crimson Desert vuole continuare a crescere. Sono in arrivo diversi aggiornamenti, con nuovi elementi di combattimento e anche la possibilità di sfruttare il cross-save tra le varie piattaforme di gioco. Il target delle 7 imlioni di copie non è lontano e potrebbe essere raggiunto nei prossimi mesi.