Crimson Desert non è un Soulslike: il marketing director di Pearl Abyss chiarisce la visione e la struttura del gioco

Crimson Desert non sarà un Soulslike: Pearl Abyss conferma un approccio meno punitivo e focalizzato su combo e libertà. Nonostante boss imponenti, i giocatori potranno abbandonare gli scontri per potenziarsi nell'open world e tornare meglio preparati. Un'esperienza tecnica e impegnativa, ma priva di microtransazioni e frustrazione eccessiva.

Crimson Desert potrebbe aver tratto in inganno molti giocatori, facendo pensare a un Soulslike grazie ai suoi boss imponenti e a un sistema di combattimento che premia l'uso strategico delle abilità. Tuttavia, secondo Will Powers, marketing e PR director presso Pearl Abyss America, il titolo non rientra in quel genere e non punta su una difficoltà punitiva come elemento centrale dell'esperienza.

Durante un'intervista al podcast Dropped Frames, Powers ha spiegato che il gioco è più orientato verso un sistema di combattimento basato sulle combo, piuttosto che su meccaniche estremamente punitive tipiche dei Soulslike. Pur non essendo facile, Crimson Desert offrirà ai giocatori la libertà di interrompere uno scontro troppo impegnativo, dedicarsi ad altre attività e tornare più preparati.

Gli elementi chiave della struttura di Crimson Desert che non sarà un soulslike

Uno degli elementi chiave sarà proprio la struttura open world. I giocatori potranno abbandonare temporaneamente una boss fight, potenziare le armi, affrontare missioni secondarie o cercare oggetti utili, inclusi strumenti che permettono la resurrezione in battaglia.

Sarà anche possibile livellare il personaggio attraverso attività alternative, per poi tornare allo scontro con maggiori abilità e risorse. Sebbene questo approccio ricordi in parte il level farming dei Soulslike, la differenza sta nella libertà concessa al giocatore e nella volontà di bilanciare la difficoltà con l'esplorazione.

Powers ha chiarito che tutto ciò non significa che il gioco sarà semplice. Le sfide rimarranno impegnative e richiederanno attenzione, abilità e preparazione. Tuttavia, la filosofia di design sembra voler evitare la frustrazione eccessiva, lasciando spazio a un progresso più personalizzato. Un altro aspetto rilevante è l'assenza di microtransazioni, scelta che rafforza l'idea di un'esperienza completa e bilanciata fin dal lancio. Crimson Desert punta a distinguersi con un mix di combattimento tecnico, libertà esplorativa e sfide impegnative ma accessibili.