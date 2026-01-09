Crimson Desert: il mondo di gioco sarà più grande ed esteso di Red Dead Redemption 2

Pearl Abyss ha confermato che il mondo di Crimson Desert è più grande di Red Dead Redemption 2 e almeno il doppio di Skyrim. L'open world di Pywel punterà su grande interattività, draghi affrontabili e numerosi sistemi ancora da svelare, in vista del lancio il 19 marzo su console e PC

Durante il New Game+ Showcase, Pearl Abyss ha chiuso l'evento con nuove e interessanti informazioni su Crimson Desert, l'atteso gioco di ruolo dazione fantasy attualmente in sviluppo. Dopo aver già mostrato numerose sequenze di gameplay e scorci dell'enorme mondo di gioco, il team ha finalmente chiarito come le dimensioni della mappa si confrontino con quelle dei più celebri open world del settore.

Secondo Will Powers, esperto di marketing e pianificazione strategica presso Pearl Abyss, il mondo di Crimson Desert è più grande di quello di Red Dead Redemption 2, uno dei riferimenti assoluti per scala e dettaglio negli open world moderni. Non solo: la mappa di gioco è "almeno il doppio" rispetto all'area esplorabile di The Elder Scrolls V: Skyrim, altro colosso del genere.

Powers ha però sottolineato come la dimensione non sia l'unico obiettivo del team di sviluppo. L'attenzione di Pearl Abyss è rivolta soprattutto a rendere Pywel, il mondo di gioco di Crimson Desert, estremamente interattivo e dinamico. Nonostante le numerose presentazioni già avvenute, rimangono ancora molti elementi avvolti dal mistero. Sistemi fondamentali come il crafting e la gestione delle abitazioni non sono stati ancora mostrati nel dettaglio.

Ulteriori dettagli sull'open world di Crimson Desert

Anche alcuni contenuti già presentati, come le suggestive Sky Isles, restano in parte enigmatici. Queste isole sospese nel cielo includeranno enigmi e sfide ambientali, ma Pearl Abyss non ha ancora svelato come si integreranno pienamente nel flusso dell'avventura o nella progressione del giocatore.

Un altro tema che ha catturato l'attenzione dei fan riguarda la presenza dei draghi. Powers ha confermato che sarà possibile affrontarne più di uno, ma non è ancora chiaro se potranno essere effettivamente uccisi. Rimane inoltre il dubbio su come classificare il gigantesco drago meccanico Golden Star, mostrato in precedenza, che potrebbe rappresentare una sfida unica nel suo genere.

Nonostante la presenza di decine di fazioni all'interno del mondo di gioco, Pearl Abyss ha precisato che nessuna di esse influenzerà il finale della storia. Una scelta narrativa che punta probabilmente a mantenere un epilogo coerente, indipendentemente dalle alleanze strette durante l'avventura. Con l'uscita fissata per il 19 marzo su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, manca ormai poco prima che i giocatori possano esplorare personalmente Pywel.