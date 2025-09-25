Crimson Desert: finalmente è stata svelata la data d'uscita all'ultimo State of Play

Annunciata la data d'uscita di Crimson Desert: il nuovo titolo targato Pearl Abyss. Il gioco segue Kliff, leader dei Greymane. Tra draghi, mech steampunk e boss imponenti. Oltre alle missioni principali, il titolo offre attività secondarie, esplorazione di strutture misteriose

Dopo diversi rinvii, Crimson Desert, l'atteso action RPG open-world di Pearl Abyss, ha finalmente una data di lancio: il titolo sarà disponibile il 19 marzo 2026 su Xbox Series X/S, PS5 e PC. Il gioco segue le vicende di Kliff, leader della compagnia mercenaria Greymane, impegnato a ritrovare i membri sopravvissuti della sua unità e a svelare i misteri che avvolgono il mondo di Pywel.

Il trailer di gameplay mostrato durante l'ultimo State of Play offre uno sguardo più approfondito sulle nuove minacce e sequenze che i giocatori affronteranno. Pur includendo alcuni elementi già mostrati in precedenti video, come i boss iconici, il filmato ha introdotto contenuti inediti, tra cui nuove creature e battaglie mozzafiato.

Tra queste, spiccano gli scontri aerei con i draghi mentre Kliff vola sul dorso di una creatura alata, così come un nuovo mech steampunk, il cui potenziale in combattimento resta ancora da scoprire.

Crimson Desert: data d'uscita e ulteriori dettagli di gameplay

Oltre alle battaglie principali, Crimson Desert offre un'ampia varietà di attività secondarie che arricchiscono l'esperienza open-world. Kliff può occuparsi di sheep tending (gestire pecore), cacciare taglie o partecipare a grandi schermaglie, garantendo un gameplay diversificato e dinamico.

I giocatori avranno anche modo di esplorare strutture misteriose, la cui funzione e origine restano avvolte nel mistero, contribuendo a creare un senso di meraviglia e scoperta nel mondo di Pywel.

Il titolo punta a combinare azione intensa, esplorazione e narrativa coinvolgente, offrendo sia scontri epici contro boss e nemici pericolosi sia momenti più tranquilli legati alla gestione di risorse e al completamento di quest secondarie.

La varietà di ambientazioni e il design dettagliato dei personaggi e delle creature promettono un'esperienza visivamente e narrativamente molto immersiva. Crimson Desert rappresenta uno dei progetti più ambiziosi di Pearl Abyss, che mira a superare i precedenti successi dello studio nel genere degli RPG open-world.

Ripper8925 Settembre 2025, 13:38 #1
il titolo sarà disponibile il 19 marzo 2026
Considerando le condizioni di molti titoli al day one e i prezzi esagerati sarà un opera imperdibile per me ..... nel 2027.

