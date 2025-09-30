CraftGPT: un giocatore costruisce ChatGPT dentro Minecraft con 439 milioni di blocchi

Il creator sammyuri ha costruito in Minecraft CraftGPT, un modello linguistico funzionante con 439 milioni di blocchi e oltre 5 milioni di parametri. Addestrato sul dataset TinyChat

Il mondo di Minecraft è da anni un terreno fertile per ogni tipo di idea, ma il nuovo progetto di sammyuri, noto creatore e ingegnere digitale, porta l'ingegnosità a un livello mai visto prima. L'utente ha infatti realizzato un modello linguistico funzionante all'interno del gioco, battezzato CraftGPT, costruito esclusivamente con i meccanismi di redstone della versione vanilla.

La scala del progetto è impressionante: CraftGPT occupa un'area di 1.020 x 260 x 1.656 blocchi, per un totale di circa 439 milioni di blocchi. Le dimensioni sono talmente mastodontiche che, per mostrarle correttamente, è stato necessario ricorrere alla mod distant horizons.

Dal punto di vista tecnico, il modello conta 5.087.280 parametri, addestrati in Python sul dataset TinyChat. Nonostante la sua natura pionieristica, le prestazioni sono tutt'altro che paragonabili a quelle dei modelli linguistici moderni: le risposte possono risultare sgrammaticate, andare fuori tema o essere semplicemente incomprensibili. Tuttavia, ciò che stupisce non è l'accuratezza, bensì il fatto che un sistema del genere sia stato replicato all'interno di un videogioco.

Minecraft CraftGPT: ulteriori limiti e sperimentazioni

Un altro limite è la velocità di elaborazione. Anche con un server redstone ad alte prestazioni, capace di aumentare il tick rate di 40.000 volte, CraftGPT impiega circa due ore per generare una risposta. Senza questo trucco tecnico, i tempi di attesa sarebbero nell'ordine dei dieci anni.

Chi desidera sperimentare con CraftGPT può scaricare i file dal repository GitHub ufficiale, dove sono disponibili anche le istruzioni per l'installazione e alcuni suggerimenti utili. Sammyuri raccomanda un computer con almeno 32 GB di RAM, meglio ancora 64 GB, per poter gestire correttamente la complessa architettura del progetto.

Come altri esempi estremi di ingegneria digitale in Minecraft, dal disco rigido funzionante da 1 KB al computer virtuale capace di far girare Doom, anche CraftGPT è più una dimostrazione tecnica che uno strumento pratico. L'obiettivo non è tanto sostituire i modelli linguistici esistenti, quanto mostrare fino a che punto la creatività, la pazienza e la padronanza delle meccaniche del gioco possano spingersi.