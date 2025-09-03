'Così gli sviluppatori smetteranno di fare videogiochi': l'allarme dal director di Final Fantasy XIV

Naoki Yoshida, director e producer di Final Fantasy 14, ha lanciato un appello alla community durante il PAX West: basta con le critiche tossiche e offensive agli sviluppatori. Secondo Yoshida, i toni aggressivi rischiano di demoralizzare i creatori al punto da spingerli ad abbandonare lindustria, privando i giocatori di nuovi contenuti

Durante un panel al PAX West, Naoki Yoshida, director e producer di Final Fantasy 14, ha affrontato il tema delicato del rapporto tra sviluppatori e videogiocatori. Conosciuto per la sua disponibilità al dialogo, Yoshida ha ricordato come il confronto con i fan sia una parte fondamentale del lavoro, ma ha anche lanciato un avvertimento contro le derive tossiche di alcune critiche.

Il caso di Final Fantasy 14, soprattutto dopo il lancio dell'espansione Dawntrail, è emblematico: al fianco di suggerimenti e osservazioni costruttive, il team di sviluppo ha dovuto affrontare una raffica di insulti, offese personali e persino le ormai immancabili minacce di morte. Un fenomeno che, secondo Yoshida, non solo mina il clima di lavoro, ma rischia di spingere i creatori a lasciare l'industria.

"Dietro ai giochi che amate ci sono persone", ha sottolineato Yoshida, invitando i giocatori a riflettere prima di premere "invio" quando lasciano un feedback o un commento.

"Capisco che a volte possano essere necessarie delle critiche aspre, ma dietro i giochi che vi piacciono ci sono delle persone e, se dobbiamo ricevere critiche aspre, vorremmo che fossero costruttive" ha spiegato.

"Alcuni giocatori che conosco vogliono esprimere le loro frustrazioni, ma parole molto dure a volte possano ferire profondamente gli sviluppatori. Credo che questo valga per qualsiasi creatore nel settore dei videogiochi. Alcune delle parole dure che sono state rivolte ad alcuni di loro potrebbero potenzialmente demoralizzarli a tal punto da fargli smettere di creare videogiochi. E alla fine noi, come giocatori, ci perderemmo il buon lavoro che queste persone avrebbero potuto fare solo perché qualcuno ha rivolto loro frasi cattive e critiche non costruttive. Diventa semplicemente un ambiente molto negativo".

Yoshida ha ribadito di considerare i videogiocatori come "alleati e amici" facenti parti della stessa community degli sviluppatori e di voler mantenere un rapporto di reciproca comprensione.

Tuttavia, dovrebbe essere piuttosto evidente che la violenza – verbale, psicologica o fisica che sia – non è mai la risposta corretta, ma genera solo conseguenze negative. Peraltro, molto spesso, ciò che delude i fan non deriva tanto dal lavoro degli sviluppatori, ma dalle scelte dei publisher talvolta sconsiderate.

Un appello che sembra rivolto non solo ai fan di Final Fantasy 14, ma a tutta la community videoludica, spesso teatro di scontri verbali eccessivi. La sfida, per Yoshida, è trasformare la passione dei giocatori in un dialogo costruttivo, utile a migliorare i giochi senza distruggere chi li crea.