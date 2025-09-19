Copilot Gaming: l'IA che ti aiuta a vincere ora disponibile per tutti gli utenti Windows 11
Microsoft ha definitivamente integrato Copilot for Gaming, lassistente AI che supporta i videogiocatori, all'interno della Game Bar di Windows 11. L'obiettivo è trasformare il modello in un vero e proprio coach virtuale per i gamerdi Vittorio Rienzo pubblicata il 19 Settembre 2025, alle 12:30 nel canale Videogames
Microsoft ha avviato il rilascio globale di Copilot for Gaming su Windows 11, portando l’assistente basato su intelligenza artificiale direttamente nella Game Bar. Il nuovo strumento, svelato in anteprima a marzo, sarà visibile come widget e permetterà ai giocatori di interagire tramite comandi vocali o testuali senza dover abbandonare la sessione.
Tra le funzioni incluse figurano la possibilità di ricevere suggerimenti in tempo reale, ottenere consigli personalizzati, consultare raccomandazioni di titoli, monitorare gli obiettivi Xbox e utilizzare screenshot per formulare domande sul gioco in corso, come strategie da adottare contro un boss.
L’integrazione non rimarrà limitata al PC: a partire dal prossimo mese l’assistente sarà disponibile anche sull’app Xbox per dispositivi iOS e Android, in modo da fornire supporto su un secondo schermo senza interrompere il gameplay. Microsoft ha inoltre confermato l’intenzione di ottimizzare Gaming Copilot per i futuri dispositivi portatili Xbox Ally e di introdurre la funzione anche su console.
La visione a lungo termine del progetto punta a trasformare l’assistente in un vero e proprio coach digitale, capace di guidare i giocatori nelle strategie e nella crescita delle proprie abilità, come dimostrato nei test con Overwatch 2, dove Copilot ha suggerito combinazioni di eroi funzionali a migliorare le prestazioni del team.
7 Commenti
e qui parte la musichetta
veramente da soddisfazione pagare (energia elettrica) una IA per giocare al proprio posto..
io le nuove generazioni non le capisco.. cervello a nolo ?
Pensa a tutti quelli che pagano per i cheat...
sarà che sono vecchio e mi piace vincere per le mie capacità ma hai ragione.. se uno paga per un cheat per compensare le proprie incapacità perchè non dovrebbe usare copilot che costa pure meno..
effettivamente vedo gente che guarda giocare altri..
In pratica può dare solo suggerimenti e questo vale solo contesti statici, che in gran parte si rivolge a determinati generi di titoli single player ( ad esempio un boss in un Souls like dove l'intero gioco consiste nell'imparare il pattern a memoria ).
