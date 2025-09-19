Copilot Gaming: l'IA che ti aiuta a vincere ora disponibile per tutti gli utenti Windows 11

Microsoft ha definitivamente integrato Copilot for Gaming, lassistente AI che supporta i videogiocatori, all'interno della Game Bar di Windows 11. L'obiettivo è trasformare il modello in un vero e proprio coach virtuale per i gamer

Microsoft ha avviato il rilascio globale di Copilot for Gaming su Windows 11, portando l’assistente basato su intelligenza artificiale direttamente nella Game Bar. Il nuovo strumento, svelato in anteprima a marzo, sarà visibile come widget e permetterà ai giocatori di interagire tramite comandi vocali o testuali senza dover abbandonare la sessione.

Tra le funzioni incluse figurano la possibilità di ricevere suggerimenti in tempo reale, ottenere consigli personalizzati, consultare raccomandazioni di titoli, monitorare gli obiettivi Xbox e utilizzare screenshot per formulare domande sul gioco in corso, come strategie da adottare contro un boss.

L’integrazione non rimarrà limitata al PC: a partire dal prossimo mese l’assistente sarà disponibile anche sull’app Xbox per dispositivi iOS e Android, in modo da fornire supporto su un secondo schermo senza interrompere il gameplay. Microsoft ha inoltre confermato l’intenzione di ottimizzare Gaming Copilot per i futuri dispositivi portatili Xbox Ally e di introdurre la funzione anche su console.

La visione a lungo termine del progetto punta a trasformare l’assistente in un vero e proprio coach digitale, capace di guidare i giocatori nelle strategie e nella crescita delle proprie abilità, come dimostrato nei test con Overwatch 2, dove Copilot ha suggerito combinazioni di eroi funzionali a migliorare le prestazioni del team.