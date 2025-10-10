Control Ultimate Edition arriverà su iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro nel 2026

Control: Ultimate Edition arriverà su iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro all'inizio del 2026, completo di espansioni e supporto per controller e comandi touch. L'annuncio segue l'update per PS5 e Xbox con Hideo Kojima e 120 Hz. Remedy lavora intanto a Control 2.

Remedy Entertainment ha annunciato ufficialmente che Control: Ultimate Edition arriverà su iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro all'inizio del 2026, portando l'universo misterioso della Oldest House anche sui dispositivi dell'ecosistema Apple. L'annuncio, pubblicato a sorpresa dallo studio finlandese, conferma che la nuova versione includerà il gioco base e le due espansioni principali, offrendo così l'esperienza completa dell'acclamato titolo del 2019.

Nel comunicato, Remedy ha dichiarato: "Presto potrete visitare la Oldest House su iPhone, iPad e Apple Vision Pro, oltre che su Mac. Avrete modo di giocare utilizzando un controller tradizionale oppure ricorrendo ai comandi touch, a seconda delle vostre preferenze".

Apple takes CONTROL!



You will soon be able to enter the Oldest House on iPhone, iPad, and Apple Vision Pro alongside Mac. Play with a game controller, or tap into the action with touch controls.



Discover a world unknown when Control arrives on these platforms in early 2026. pic.twitter.com/oJmcyeZpv8 FBC: Firebreak Control (@ControlRemedy) October 9, 2025

Questo suggerisce un lavoro di ottimizzazione mirato per sfruttare al meglio le potenzialità dei chip Apple Silicon e le capacità immersive del visore Apple Vision Pro, che permetterà di esplorare gli ambienti del gioco in una nuova prospettiva tridimensionale.

Control in arrivo su iPad, iPhone e Apple Vision Pro: in attesa del secondo capitolo

L'annuncio arriva pochi giorni dopo un'altra importante notizia legata al franchise: l'arrivo di un aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S, che introdurrà una missione speciale con Hideo Kojima e una modalità grafica a 120 Hz. Questo dimostra come Remedy continui a investire nella propria IP, espandendola su più piattaforme e mantenendola viva a distanza di anni dal lancio originale.

Control ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo, un risultato notevole per una nuova proprietà intellettuale. La decisione di portare il gioco su iOS e macOS mira a raggiungere un nuovo pubblico, anche se i precedenti tentativi di conversioni AAA su dispositivi mobili non sempre hanno avuto un grande successo commerciale.

Tuttavia, con il potenziamento dei chip della serie M e l'attenzione di Apple al gaming di qualità, Control Ultimate Edition potrebbe segnare un punto di svolta. Nel frattempo, lo studio guidato da Sam Lake è al lavoro su Control 2, seguito ufficiale del gioco, attualmente ancora avvolto nel mistero e mai mostrato pubblicamente.