Control Resonant: svelati i requisiti PC iniziali, serviranno 100 GB di spazio

Remedy Entertainment ha pubblicato i requisiti PC iniziali di Control Resonant. Il gioco richiederà 100 GB di spazio su SSD, 16 GB di RAM e una GPU almeno pari a GTX 1070 o RX 5600 XT. Il lancio è fissato al 24 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Dopo le numerose novità emerse durante lo State of Play, tra cui l'attenzione riservata a titoli come Marvel's Wolverine e God of War Laufey, un altro protagonista dell'evento è stato Control Resonant. Per mantenere alta l'attenzione sul progetto, Remedy Entertainment ha pubblicato i requisiti PC iniziali del gioco, offrendo un primo sguardo all'hardware necessario per eseguirlo.

L'elemento che salta immediatamente all'occhio riguarda lo spazio di archiviazione richiesto. Per installare il titolo saranno necessari infatti 100 GB liberi su un'unità SSD. Si tratta di una richiesta particolarmente elevata se confrontata con quella di Control Ultimate Edition, che comprensiva del gioco base e delle due espansioni richiedeva soltanto 42 GB di spazio.

Questo dato sembra confermare le dichiarazioni di Remedy, che ha definito Control Resonant come il progetto più grande e ambizioso mai realizzato dallo studio, almeno per quanto riguarda le dimensioni dell'installazione. Per quanto concerne i requisiti minimi, sarà necessario disporre di un processore Intel Core i5-8500 oppure di una CPU AMD equivalente. A questi si aggiungono 16 GB di memoria RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1070 oppure AMD Radeon RX 5600 XT.

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Ulteriori dettagli sui requisiti PC iniziali di Control Resonant

Le specifiche consigliate richiedono invece un processore AMD Ryzen 7 3700X o un modello Intel equivalente, mantenendo invariati i 16 GB di RAM. Sul fronte grafico, Remedy indica una NVIDIA GeForce RTX 3070 oppure una AMD Radeon RX 6700 XT come configurazione raccomandata.

Lo sviluppatore non ha ancora specificato quali impostazioni grafiche, risoluzioni o obiettivi prestazionali siano associati a queste configurazioni hardware. La società ha comunque sottolineato che si tratta di requisiti "iniziali", lasciando intendere che informazioni più dettagliate arriveranno in futuro.

Control Resonant supporterà sia Windows 10 a 64 bit sia Windows 11. Il lancio è previsto per il 24 settembre su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5, con Remedy che punta a garantire un'esperienza a 60 fotogrammi al secondo su tutte le piattaforme. Ulteriori dettagli sul gameplay e sui requisiti definitivi per PC saranno comunicati con l'avvicinarsi della data di uscita.