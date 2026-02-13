Control Resonant si mostra allo State of Play: primo sguardo al gameplay

Control Resonant, seguito di Control sviluppato da Remedy Entertainment, è stato mostrato allo State of Play con un trailer di gameplay. Protagonista è Dylan, dotato di arma mutaforma e poteri gravitazionali. Ambientato in una New York distorta, promette combattimenti intensi e sarà il progetto più ambizioso dello studio

Durante lo State of Play del 12 febbraio, Sony Interactive Entertainment ha presentato ufficialmente il primo trailer di gameplay di Control Resonant, il nuovo gioco d'azione sviluppato da Remedy Entertainment. Il titolo rappresenta il seguito diretto di Control e punta ad ampliare in modo significativo l'universo narrativo e ludico introdotto nel capitolo precedente.

Il video mostrato durante l'evento offre uno sguardo approfondito a una missione delle prime fasi di gioco. A guidarci in questa nuova avventura non sarà più Jesse Faden, bensì Dylan, suo fratello, personaggio già noto ai fan della serie. La storia si svolge in una versione distorta e inquietante di New York, trasformata da forze misteriose che alterano architettura e fisica dell'ambiente.

Dylan dispone di un arsenale e di poteri che promettono di rivoluzionare il gameplay. Tra le sue abilità spicca un'arma mutaforma, capace di adattarsi alle diverse situazioni di combattimento, affiancata da poteri telecinetici e gravitazionali. Una delle meccaniche più spettacolari mostrate nel trailer consente al protagonista di modificare l'orientamento dello spazio: Dylan può lanciarsi contro una parete e camminarvi sopra come se fosse il pavimento, ribaltando letteralmente la prospettiva e creando nuove opportunità tattiche.

Ulteriori dettagli emersi dal gameplay di Control: Resonant

Le sequenze di gameplay evidenziano combattimenti frenetici e ricchi di effetti visivi, dove rapidità di riflessi e padronanza delle abilità saranno fondamentali per sopravvivere. L'azione appare più intensa e dinamica rispetto al passato, con scontri che richiedono un uso combinato di armi e poteri per avere la meglio sui nemici.

Remedy Entertainment ha inoltre confermato che Control Resonant non utilizza contenuti generati tramite IA generativa, sottolineando l'attenzione dello studio verso una produzione completamente realizzata dal team creativo. Questo dettaglio ha suscitato interesse nella community, sempre più attenta alle modalità di sviluppo dei grandi titoli.

Secondo le prime impressioni, Control Resonant si candida a essere il progetto più grande e ambizioso mai realizzato dallo studio finlandese.