Control Resonant: Remedy afferma che si tratta del suo progetto più ambizioso

Control Resonant sarà il gioco più grande e ambizioso di Remedy Entertainment. Il sequel di Control propone un action RPG open-ended ambientato a Manhattan, con esplorazione libera, missioni ramificate e scelte decisive. Nei panni di Dylan Faden, i giocatori affronteranno una nuova minaccia paranaturale.

Remedy Entertainment è pronta a spingersi oltre i propri limiti con Control Resonant, il seguito di Control che punta a diventare il progetto più grande e ambizioso mai realizzato dallo studio finlandese. Remedy ha chiarito fin da subito che non si tratterà di un sequel "sicuro" o conservativo, ma di un'evoluzione profonda sia sul piano creativo sia su quello strutturale.

In Control Resonant i giocatori seguiranno Dylan Faden, impegnato a esplorare una Manhattan trasformata da una nuova minaccia paranaturale. L'obiettivo non è solo fermare una catastrofe imminente, ma anche ritrovare la sorella scomparsa e affrontare le conseguenze delle proprie azioni passate. Secondo Remedy, la storia personale di Dylan avrà un peso centrale, portandolo a stringere nuove alleanze e a confrontarsi con decisioni difficili che potrebbero influenzare il destino dell'umanità.

Il gioco è descritto come un action RPG open-ended, caratterizzato da ampie zone esplorabili liberamente. I giocatori potranno affrontare le aree di Manhattan in ordine non prestabilito, imbattendosi in missioni ramificate, incontri opzionali e situazioni imprevedibili. Questo approccio punta a rendere il mondo di gioco vivo, strano e altamente rigiocabile, premiando la curiosità e l'esplorazione attenta.

Control Resonant: cosa cambia nel sequel di Remedy?

Dal punto di vista del gameplay, Dylan potrà contare su abilità paranaturali e sull'Aberrant, un'arma mutaforma che promette una maggiore varietà negli scontri. Remedy ha sottolineato che l'esperienza sarà costruita attorno a scelte "impossibili", capaci di modificare in modo significativo il corso degli eventi e il finale della storia.

L'intento è offrire un'avventura intensa e personale, in cui il giocatore non sia solo spettatore, ma parte attiva delle trasformazioni del mondo. Lo studio ha dichiarato apertamente di voler spingere i confini di ciò che è in grado di fare, sostenendo che dopo sette anni dall'uscita del primo Control, i fan meritano qualcosa di davvero speciale.

Anche se non è stata ancora comunicata una data di uscita precisa, Remedy promette di condividere presto nuovi dettagli sul mondo di gioco e sulla missione di Dylan. Control Resonant è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC, ed è già possibile aggiungerlo alla lista dei desideri sugli store digitali.

5 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Ripper8913 Gennaio 2026, 13:34 #1
Forse è il caso di imparare a deployare decentemente il DLSS stavolta.
AntisocialNTwo13 Gennaio 2026, 13:44 #2
Basta che non lo infarciscono di nonsense woke come Alan Wake 2 e siamo apposto, vediamo se Remedy ha imparato la lezione e non seguire dettami ideologici di gentaglia come quelli di Sweet Baby Inc.
r134813 Gennaio 2026, 14:10 #3
Originariamente inviato da: AntisocialNTwo
Basta che non lo infarciscono di nonsense woke come Alan Wake 2 e siamo apposto, vediamo se Remedy ha imparato la lezione e non seguire dettami ideologici di gentaglia come quelli di Sweet Baby Inc.


Get a life.
ninja75013 Gennaio 2026, 14:33 #4
quindi niente curtney hope?
AntisocialNTwo13 Gennaio 2026, 15:17 #5
Originariamente inviato da: r1348
Get a life.


Esci da Reddit

