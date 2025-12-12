Control: Resonant, il nuovo capitolo di Remedy debutta ai TGA 2025

Control Resonant è il seguito ufficiale di Control con protagonista Dylan Faden. Ambientato in una Manhattan devastata da fenomeni paranormali, combina azione, RPG e esplorazione di spazi metafisici legati alla mente di Dylan. Arriverà nel 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Durante i The Game Awards 2025, Remedy Entertainment ha finalmente svelato Control Resonant, il seguito ufficiale dell'acclamato Control. Il nuovo capitolo segna un cambio significativo per la serie grazie all'introduzione di un protagonista diverso: Dylan Faden, personaggio centrale del primo gioco, ora al centro di un'avventura completamente nuova.

Il trailer di presentazione ha offerto i primi scorci di un racconto intenso e carico di tensione paranormale, ambientato in una Manhattan sull'orlo dell'annientamento. La storia prende avvio dopo gli anni trascorsi da Dylan sotto la custodia del Federal Bureau of Control (FBC).

L'ex prigioniero viene inviato in missione in mezzo a una crisi soprannaturale senza precedenti, costretto a confrontarsi tanto con una forza cosmica distruttiva quanto con la propria identità frammentata. Il suo percorso lo porterà a sviluppare e comprendere appieno i poteri sovrannaturali che lo contraddistinguono, mentre tenta di ritrovare sua sorella Jesse Faden, Direttrice dell'FBC e figura chiave degli eventi originali.

Cosa sappiamo su Control Resonant di Remedy?

Secondo le prime informazioni condivise, Control Resonant è descritto come un gioco di ruolo dazione e avventura che amplia in modo significativo la formula della serie. Il Direttore Creativo Mikael Kasurinen ha sottolineato come il nuovo progetto combini realtà alterate, scelte narrative e capacità paranormali in un "parco giochi" molto più vasto rispetto a quanto visto in passato. Ha inoltre evidenziato un punto particolarmente importante: il seguito è pensato anche per chi non ha giocato il capitolo precedente, offrendo un ingresso accessibile ma ricco di profondità.

L'avventura condurrà i giocatori attraverso diverse aree di una Manhattan distorta dalle manifestazioni cosmiche che minacciano la nostra realtà. Non mancheranno incursioni in spazi metafisici inquietanti, modellati dalla mente tormentata dello stesso Dylan.

Qui, il sistema di progressione permetterà di perfezionare le abilità paranormali del protagonista, dando forma a un percorso di crescita ricco di sfumature e possibilità. Sebbene la finestra di lancio non sia ancora definita, Control Resonant è previsto per il 2026 e uscirà su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.