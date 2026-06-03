Control Resonant arriverà il 24 settembre: Dylan Faden protagonista del nuovo capitolo

Control Resonant debutterà su PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S il 24 settembre e vedrà Dylan Faden assumere il ruolo di protagonista. Un nuovo trailer approfondisce la minaccia paranormale che ha trasformato Manhattan, mentre Remedy esplora il passato dei fratelli Faden e le conseguenze degli eventi narrati nel primo capitolo.

Remedy Entertainment ha annunciato che Control Resonant sarà disponibile su PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S a partire dal 24 settembre. Lo studio ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla componente narrativa, offrendo uno sguardo più approfondito sull'ambientazione e sugli eventi che faranno da sfondo al sequel.

La nuova avventura si svolge in una Manhattan profondamente alterata da fenomeni paranormali. La città appare trasformata da una misteriosa risonanza che modifica la realtà stessa: edifici e strutture sfidano le normali leggi della fisica, mentre le strade sono percorse da entità ostili generate da questa nuova anomalia. Il filmato anticipa alcuni elementi della minaccia che i giocatori saranno chiamati ad affrontare nel corso della campagna.

Una delle principali novità riguarda il protagonista. Se nel primo Control il fulcro della narrazione era rappresentato da Jesse Faden, in Resonant il ruolo giocabile passa a suo fratello Dylan. La scelta consente agli sviluppatori di raccontare la storia da una prospettiva differente, concentrandosi su un personaggio che in passato era stato presentato come antagonista e figura centrale degli eventi più drammatici dell'universo narrativo della serie.

Nel corso dell'avventura, Dylan esplorerà la città affrontando creature e forze ostili, sviluppando progressivamente nuove abilità e potenziando la propria arma mutaforma, denominata Aberrante. Remedy ha spiegato di aver mantenuto volutamente il riserbo sul percorso intrapreso da Jesse, lasciando maggiore spazio all'evoluzione del fratello e al suo rapporto con gli eventi del passato.

Secondo quanto illustrato dagli sviluppatori, le vicende dei due fratelli continueranno comunque a essere strettamente collegate. Gli archi narrativi di Dylan e Jesse si influenzano reciprocamente e rappresentano ancora il nucleo centrale della storia. Sebbene Jesse resti una figura fondamentale all'interno dell'universo di gioco, sarà Dylan a guidare direttamente gli eventi del nuovo capitolo.

Particolare attenzione viene dedicata anche al passato del personaggio. Dylan porta con sé il peso delle conseguenze degli avvenimenti narrati nel primo Control. Da bambino fu affidato al Federal Bureau of Control, organizzazione che ne controllò ogni aspetto della vita. Gli esperimenti e gli eventi che seguirono portarono a una serie di tragedie culminate con il disastro paranormale che colpì l'Oldest House, sede dell'agenzia.

In quella circostanza Dylan venne sopraffatto dal Sibilo, una forza paranormale responsabile di uno degli incidenti più gravi mai affrontati dal Bureau. Gli eventi causarono la morte di centinaia di persone e furono arrestati soltanto grazie all'intervento di Jesse. Dopo essere stato liberato dall'influenza del Sibilo, Dylan rimase intrappolato in uno stato di coma per diversi anni.

All'inizio di Control Resonant il personaggio si risveglia in un mondo che non riconosce più. Jesse, unico punto di riferimento della sua esistenza, è scomparsa e Dylan dovrà fare i conti sia con il proprio passato sia con una nuova crisi che minaccia l'umanità. La ricerca della sorella e la definizione della propria identità rappresenteranno alcuni dei temi centrali della narrazione.

Remedy ha inoltre confermato l'apertura dei preordini. Gli utenti che sceglieranno la Digital Deluxe Edition potranno accedere al gioco con 48 ore di anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale.