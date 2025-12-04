Continua l'odissea di Horses: il gioco italiano è stato bandito anche dall'Humble Store
Horses è stato rimosso anche da Humble Store, dopo i ban su Steam ed Epic Games Store, senza spiegazioni chiare agli sviluppatori. Il gioco resta acquistabile solo su GOG e itch.io, dove ha raggiunto il primo posto. L'opera propone temi disturbanti e politicamente forti, alimentando discussioni e controversiedi Francesco Messina pubblicata il 04 Dicembre 2025, alle 10:51 nel canale Videogames
La vicenda di Horses, l'avventura horror di Andrea Lucco Borlera realizzata in collaborazione con Santa Ragione, continua a farsi sempre più intricata. Dopo la rimozione da Steam e dall'Epic Games Store, anche Humble Store ha deciso di bandire improvvisamente il gioco, nonostante fosse già disponibile all'acquisto. Una scelta che ha colto tutti di sorpresa, perché avvenuta all'ultimo momento e senza alcuna spiegazione pubblica, lasciando gli sviluppatori e i giocatori senza risposte chiare.
Attualmente, Horses è acquistabile solo su GOG e itch.io, due piattaforme che per ora non hanno seguito la linea dei concorrenti. Paradossalmente, questa ondata di ban ha generato un effetto opposto a quello che ci si potrebbe aspettare: l'attenzione intorno al titolo è cresciuta enormemente.
Su GOG, infatti, Horses ha raggiunto il primo posto nella classifica globale, un traguardo che l'editore ha celebrato pubblicamente. Non è noto quante copie effettive il negozio possa muovere, ma essere in vetta resta un risultato rilevante per una produzione indipendente di questo tipo.
Horse bannato anche da Humble Store, ma cresce l'interesse per il gioco
Il gioco ha attirato molta curiosità anche per le sue tematiche forti e disturbanti. Horses è un'avventura in prima persona in cui il giocatore interpreta un giovane costretto a lavorare per due settimane in una fattoria molto particolare: qui i "cavalli" sono esseri umani con maschere equine, trattati esattamente come animali da lavoro. L'opera affronta argomenti pesanti come la perdita dell'umanità, il cinismo del potere e la banalità del male, con uno stile narrativo che richiama la tradizione pasoliniana per crudezza e impegno simbolico.
Secondo gli sviluppatori, le motivazioni alla base delle rimozioni dai principali store non sono mai state spiegate in modo trasparente. Le piattaforme si sono limitate a evocare presunte violazioni delle linee guida, senza però entrare nel merito.
Questo silenzio rende ancora più difficile comprendere le ragioni dietro decisioni così drastiche, soprattutto considerando che Horses non è un gioco a grande budget, ma una produzione indipendente che ambisce ad esplorare temi complessi attraverso un linguaggio artistico volutamente provocatorio.
Ho visto il trailer di presentazione ed è un gioco abbastanza disturbante. Nulla di estremo, ma è tostarello.
Ora, lungi da me fare il moralista e molto probabilmente comprerò una copia per sostenere gli sviluppatori che sono gli stessi di saturnalia (piccola perla, abbastanza tosto pure quello ma lato horror), però effettivamente è un gioco ecco, controverso. Perlomeno quello che si vede nel video.
L'unica cosa che mi da fastidio è che dovrebbero essere i giocatori a decidere se un gioco vale o meno, le piattaforme dovrebbero "solo" pubblicare. Non vengono violate le linee guida generali e non ci sono contenuti p**dp*rn*grafici (perlomeno nel video che ho visto).
E cmq, aggiungo, GOG continua ad essere il mio store preferito
Epic - USA
Humble - USA
Vediamo quale sarà il prossimo. Suppongo sarà uno store americano...
Non lo pubblicherei nemmeno io se fossi in quelle piattaforme.
questo è un walkthrough del gioco:
https://www.youtube.com/watch?v=TGXAGPyWRjU
Eh, appunto.
