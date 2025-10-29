Console portatile con raffreddamento a liquido e processore da 120W: ecco OneXFly Apex

OneXFly Apex combina un processore AMD Ryzen AI Max+ 395, fino a 128GB di RAM e un TDP da 120W gestito da raffreddamento a liquido opzionale in un dispositivo grande come una Nintendo Switch. Dotato di schermo da 8 pollici e doppio slot SSD, il nuovo handheld promette prestazioni da desktop in formato tascabile

One-Netbook alza l'asticella con OneXFly Apex, un PC handheld da 8 pollici progettato per spingersi oltre i limiti della categoria. Equipaggiato con processori fino all'AMD Ryzen AI Max+ 395 basati su architettura Zen 5 e GPU Radeon, il dispositivo punta a offrire prestazioni da desktop in un formato tascabile.

Le componenti CPU offrono fino a 16 core e 32 thread, con un TDP massimo di 120W, gestibile grazie a un sistema di raffreddamento a liquido esterno opzionale. Quando collegato alla dock dedicata, Apex può operare a piena potenza, mentre in modalità portatile resta su valori più contenuti da 55W o 80W. Si tratta di valori decisamente più alti rispetto a handheld come ROG Xbox Ally o Steam Deck.

Sul fronte della memoria, Apex raggiunge un traguardo impressionante: fino a 128GB di RAM, di cui 96GB indirizzabili come VRAM. Una dotazione pensata non solo per il gaming, ma anche per gestire modelli di intelligenza artificiale locale e carichi di lavoro professionali.

L'archiviazione non è da meno: il dispositivo include due slot SSD PCIe 4.0, uno M.2 2280 interno e uno Mini esterno compatibile con il formato BIWIN Mini SSD, a cui si aggiunge uno slot per MicroSD fino a 2 TB per uno spazio di archiviazione totale potenziale di 8 TB.

Per quanto riguarda il display, OneXFly Apex adotterà un pannello OLED da 8 pollici touchscreen con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto al VRR.

Naturalmente tutta questa potenza ha un costo – non solo in termini economici che vedremo più avanti – che risiede in una batteria esterna, simile a quanto visto per il GPD 5, che ne riduce parzialmente la portabilità. Naturalmente la batteria è removibile per essere riposta e semplificare il trasporto della console, ma per il suo funzionamento è indispensabile.

Inoltre, con raffreddamento ad aria, la batteria consente di portare il TDP a 80 W, ma solo in presenza di collegamento alla rete elettrica. In modalità completamente portatile, il TDP si fermerà ai suddetti 55 W, meno della metà del massimo potenziale. Un compromesso che, però, non dovrebbe inficiare sull'esperienza mobile. Ricordiamo, infatti, che il dispositivo può anche essere utilizzato come un Mini PC da scrivania, consentendo all'hardware di fornire le prestazioni massime.

Secondo i dati preliminari, Apex supera ampiamente le soluzioni basate su Ryzen Z2 Extreme con un vantaggio fino al 125% con una risoluzione di 1080p. A tal proposito, l'azienda ha condiviso i risultati con 3DMark a vari livelli di potenza della CPU (25W, 55W, 80W e 120W).

I prezzi in Cina partono da 8.599 yuan (circa 1.040 euro) per il modello base con Ryzen AI MAX 385, 32GB di RAM e 1TB di SSD, mentre la configurazione top di gamma con Ryzen AI MAX+ 395, 128GB di RAM e 2 TB di SSD raggiunge i 15.999 yuan (circa 1935 euro). La batteria esterna e il raffreddamento a liquido verranno venduti separatamente a rispettivamente 399 yuan (50 euro) e 999 yuan (120 euro).

Naturalmente si tratta di prezzi riservati al mercato cinese. Il dispositivo sarà disponibile a livello globale attraverso una campagna Indiegogo che consentirà probabilmente di mantenere prezzi speculari (se non inferiori) anche per l'Europa, ma è chiaro che una volta arrivato sul mercato il prezzo sarà sensibilmente più alto.