'Console obsoleta e utenti ingannati': un'associazione dei consumatori boicotta Nintendo Switch 2
Gaming Consumer Rights lancia una campagna contro Nintendo Switch 2. L'associazione accusa la compagnia di pratiche di marketing ingannevoli, prezzi gonfiati e giochi identici rispetto alla versione Switch riproposti a 80 dollaridi Vittorio Rienzo pubblicata il 30 Settembre 2025, alle 15:05 nel canale Videogames
Il prezzo di Nintendo Switch 2 – dei suoi accessori e, soprattutto, dei suoi giochi – ha sicuramente fatto discutere e scatenato reazioni contrastanti tra chi lo giustifica, chi lo motiva e chi invece lo trova del tutto sproporzionato. C'è però un gruppo di attivisti che lo trova addirittura al limite della truffa, tanto da avviare azioni concrete per boicottare la console e tutti i prodotti ad essa relativi.
Stiamo parlando della Gaming Consumer Rights, un'associazione che ha inaugurato un sito il cui unico obiettivo è contrastare Nintendo. Secondo GCR, la compagnia avrebbe adottato pubblicità fuorvianti e strategie pensate per alimentare la paura di rimanere senza console, creando un'illusione artificiale di scarsità.
L'obiettivo sarebbe spingere i fan ad acquistare un dispositivo dal valore reale inferiore rispetto a quello dichiarato, con giochi dello Switch 1 riproposti a 80 dollari e costi gonfiati anche per riparazioni e servizi digitali.
Lo slogan del sito, "It Is Time We Switch 2 A New Gaming Platform" (è tempo per noi di passare a una nuova piattaforma da gaming), esprime chiaramente la posizione del gruppo: spingere i consumatori verso piattaforme alternative e incoraggiare un cambio di rotta nell'industria videoludica.
Nel comunicato ufficiale, GCR sottolinea che Nintendo Switch 2 rappresenta un esempio negativo per via dell'aumento dei prezzi, delle limitazioni ai supporti fisici, del controllo sull'attività digitale e della creazione di hardware già definito obsoleto. L'organizzazione denuncia anche il cosiddetto blocco illegale della console.
Il portale creato da GCR raccoglie documenti, analisi tecniche e informazioni su diritti di proprietà degli utenti, oltre a proporre console alternative di marchi minori. Il gruppo invita i gamer a sostenere la propria battaglia per un gaming più "equo e accessibile". Sono previste anche manifestazioni durante due grandi eventi: il New York ComicCon e i The Game Awards, occasioni in cui la protesta riceverà ampia visibilità internazionale.
Certo, va detto che i videogiochi non rappresentano un bene di prima necessità e, quindi, parlare di gaming "equo e accessibile" è quasi un ossimoro. Tuttavia, è giusto che i giocatori richiedano maggiore trasparenza, soprattutto nel caso in cui le strategie di marketing siano state ingannevoli.
