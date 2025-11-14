Con Unreal Engine 5.7 il realismo e la semplificazione raggiungono nuove vette

Unreal Engine 5.7 introduce strumenti avanzati per la generazione procedurale, materiali fisicamente accurati e rendering ottimizzato. Migliora lintegrazione con MetaHuman, espande le possibilità di produzione virtuale e include un assistente AI integrato per aiutare gli sviluppatori direttamente nelleditor

Unreal Engine 5.7 è disponibile e porta con sé una lunga serie di novità dedicate a chi sviluppa giochi, esperienze interattive e produzioni virtuali. Epic Games punta su realismo, efficienza e creatività attraverso strumenti più potenti per costruire ambienti complessi e personaggi digitali con qualità cinematografica. Miglioramenti che vanno ad aggiungersi a quelli introdotti con la release 5.6 rilasciata a giugno.

Creazione di mondi su larga scala

Il nuovo Procedural Content Generation Framework (PCG) raggiunge la fase Production-Ready. Questo sistema consente di popolare ambienti in modo rapido e dinamico con una varietà naturale e controllo completo sui parametri. Il nuovo PCG Editor Mode integra strumenti visuali per disegnare spline, volumi o punti, collegati a elementi parametrici che reagiscono in tempo reale, senza scrivere codice.

L’aggiornamento include anche ottimizzazioni GPU che accelerano i calcoli procedurali e supportano override dinamici dei parametri, mentre il nuovo Polygon2D data type amplia la flessibilità nella definizione delle superfici.

Epic introduce inoltre il Procedural Vegetation Editor (PVE), un tool sperimentale pensato per creare vegetazione fotorealistica basata su Graph e compatibile con Nanite grazie gli asset Quixel Megaplants già disponibili su Fab.

Rendering di nuova generazione

Con la versione 5.7 debutta Nanite Foliage, un sistema sperimentale di rendering geometrico che permette di animare e visualizzare milioni di elementi – come foglie, aghi di pino o erba – con frame rate stabili e senza necessità di livelli di dettaglio (LOD).

A completare il quadro, il framework Substrate è ora Production-Ready. Si tratta di un ambiente modulare per la creazione di materiali complessi e stratificati con precisione fisica. Grazie a Substrate è possibile combinare comportamenti di metallo, pelle o tessuti in un unico shader coerente, mantenendo prestazioni uniformi anche su mobile.

Il sistema MegaLights, ora in fase Beta, consente di usare un numero significativamente maggiore di luci dinamiche con ombre realistiche con una migliore qualità visiva e un ridotto bisogno di ottimizzazioni manuali.

MetaHuman e animazione

L’integrazione di MetaHuman si approfondisce. Il plugin per MetaHuman Creator è ora disponibile anche su Linux e macOS, mentre il supporto per MetaHuman Animator arriverà in futuro. Le operazioni di editing e assemblaggio dei personaggi sono ora automatizzabili tramite Python o Blueprint, anche in batch su compute farm.

Sul fronte dell’animazione, la 5.7 introduce una Animation Mode rinnovata che semplifica la gestione dei controlli e introduce le Selection Sets per selezioni rapide e condivisibili. L’IK Retargeter migliora il contatto dei piedi e supporta animazioni con deformazioni elastiche, mentre il nuovo Dependency View consente di visualizzare i flussi di dati in modo chiaro e immediato.

Produzione virtuale e AI Assistant

Per la virtual production, arriva il Dynamic Constraint Component, che semplifica l’interazione tra attori e oggetti in motion capture, e il Live Link Broadcast Component, che trasmette dati di animazione tra più macchine, rendendo più flessibili i set multi-sistema. L’aggiornato sistema di Composure gestisce ora in tempo reale video live e media plates con integrazione di ombre e riflessi, ideale per riprese ibride tra live-action e CGI.

Infine, debutta il nuovo AI Assistant, integrato direttamente nell’editor. Questa funzione fornisce supporto contestuale, generazione di codice C++ e guida passo-passo, tutto senza lasciare Unreal Editor. L’assistente può essere richiamato semplicemente con F1 su qualsiasi elemento dell’interfaccia.