Commodore 64 e ZX Spectrum come non li avete mai visti: per la prima volta in versione portatile

Blaze e Retro Games Ltd hanno ufficializzato THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld, due console portatili a conchiglia con schermo IPS da 4,3 pollici, 25 giochi inclusi, supporto MicroSD e USB-A per tastiera esterna

Blaze ha ufficializzato la partnership con Retro Games Ltd attraverso la quale porterà sul mercato due nuove console dedicate agli appassionati di retrogaming: THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld. Dopo le anticipazioni emerse nelle scorse ore, è arrivata la conferma di un progetto che punta a riportare due piattaforme storiche del mondo dei videogiochi in un formato mai visto prima: in versione portatile.

I due dispositivi adottano un design a conchiglia che richiama immediatamente alcune delle icone del passato recente come la Nintendo DS. Tuttavia, il layout e la forma ricordano molto da vicino laptop compatti, palmari e organizer elettronici tipici degli anni '80. Una scelta estetica precisa, che unisce nostalgia e praticità in una struttura pieghevole pensata per semplificare il trasporto e proteggere lo schermo.

Dal punto di vista tecnico, entrambe le console integrano un display IPS da 4,3 pollici, soluzione che promette una resa visiva superiore rispetto ai classici pannelli LCD meno evoluti, con colori più fedeli e angoli di visione più ampi. Ogni modello include 25 giochi preinstallati, offrendo fin dal primo avvio una selezione immediata di titoli storici.

Blaze ha però dovuto adattare l'esperienza di utilizzo al formato estremamente compatto della proposta. Per tale ragione, troviamo una configurazione dei tasti simile a quello di un controller e che rinuncia, quindi, alla tastiera fisica completa che accompagnava le piattaforme originali.

Per chi desidera un approccio più vicino all'hardware d'origine, la presenza di una porta USB-A consente il collegamento di una tastiera esterna. Sfortunatamente, però, le console non hanno uscite video, quindi, non sarà possibile ottenere l'esperienza su TV.

Non manca il supporto alle schede MicroSD, caratteristica che permette agli utenti di caricare giochi aggiuntivi. Una funzione importante per ampliare la libreria oltre i titoli inclusi di serie e personalizzare l'esperienza d'uso.

Sul fronte costruttivo, Blaze ha pensato di replicare l'esperienza "tattile" dei rispettivi dispositivi originali: i quattro pulsanti funzione che replicano i tasti dei sistemi originali utilizzano plastica su THEC64 Handheld, mentre The Spectrum Handheld sceglie pulsanti in gomma. Anche menu, start e select seguono la stessa filosofia stilistica.

In conclusione, le due proposte vanno a posizionarsi in un segmento diverso rispetto alle repliche delle console originali. In questo caso, Blaze cerca di intercettare non solo i nostalgici, ma anche giocatori giovani che si approcciano al retrogaming e hanno così la possibilità di farlo con un formato più intuitivo e compatto.