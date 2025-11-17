CoD: Black Ops 7 nella bufera, Calling Cards sospettate di essere state generate dall'IA
Black Ops 7 sembra includere numerosi asset grafici generati tramite IA, soprattutto nelle Calling Cards, considerate poco rifinite dai giocatori. Activision ne conferma l'uso come "strumento di supporto"di Francesco Messina pubblicata il 17 Novembre 2025, alle 10:01 nel canale Videogames
ActivisionCall of Duty
Call of Duty: Black Ops 7 continua a far parlare di sé e non soltanto per le polemiche legate alla sua campagna sempre online. Secondo quanto riportato da Kotaku, il gioco includerebbe un numero significativo di asset grafici generati tramite intelligenza artificiale, in particolare nelle sue oltre 680 Calling Cards.
Questi elementi estetici, ottenibili attraverso ricompense in gioco o tramite acquisti, hanno sempre rappresentato piccole personalizzazioni per distinguersi online, ma questa volta hanno attirato l'attenzione per motivi meno positivi. Diversi giocatori hanno infatti notato che molte Calling Cards presentano uno stile visivo poco rifinito, con tratti che ricordano quello che ormai è diventato lo stereotipo dell'arte generata dall'IA.
Almost every single campaign and endgame calling card in bo7 is like Grok Ai generated images its so insane pic.twitter.com/5bCGNJQmgnKume (@Kumesicles) November 13, 2025
In certi casi emergono vere e proprie somiglianze con contenuti prodotti da modelli come ChatGPT o altri generatori di illustrazioni, evocando persino imitazioni poco riuscite dello stile Ghibli. In un gioco dal prezzo pieno di 70 dollari, questa mancanza di cura sta inevitabilmente sollevando discussioni sulla qualità e sul valore del prodotto.
CoD Black Ops 7: le Calling Cards nella bufera
Activision, da parte sua, non ha negato l'uso dell'intelligenza artificiale. Una nota presente sulla pagina Steam di Black Ops 7 conferma che strumenti di generazione automatica sono stati utilizzati "per aiutare nello sviluppo di alcuni asset di gioco".
Anche una dichiarazione rilasciata a Kotaku ribadisce questo aspetto, sottolineando come l'IA sia solo uno dei tanti strumenti digitali impiegati "per supportare i team creativi nel creare la migliore esperienza possibile".
Dietro questa scelta potrebbero esserci motivazioni economiche: usare asset generati dall'IA può ridurre tempi e costi di produzione. Tuttavia, l'effetto per i giocatori è quello di percepire una serie di contenuti "strani", talvolta poco curati, che mal si sposano con l'immagine premium del brand. Altri ipotizzano che tali asset siano semplicemente il risultato della corsa contro il tempo per rispettare la finestra di lancio.
3 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
ma quali 70 dollari sono 80 euro (79.99)
mi meraviglio ancora per chi spende queste cifre, per dei giochi copia e incolla, per poi andare a buttare via 30 euro per una skin su warzone... dopo aver livellato le armi sul multiplayer
come non capirò mai chi si attacca a una mimetica o a un prestigio
è un fps... entri in game, spari, ammazzi, muori e rinasci, e continui fino a che non ti annoi
bho... sarò retrogrado io, ma giocare con un fucile rosa che spara chocopops, con la skin di american dad... me fa sentire triste
pensassero a mettere un anticheat, che sono ormai anni (7-8?), che non c'è uno straccio di anticheat, solo un "metti il secure boot, e ti facciamo credere che ricoshemo faccia qualcosa"
ma sì dai, pensiamo alle calling card fatte dall'A.I.
mi meraviglio ancora per chi spende queste cifre, per dei giochi copia e incolla, per poi andare a buttare via 30 euro per una skin su warzone... dopo aver livellato le armi sul multiplayer
come non capirò mai chi si attacca a una mimetica o a un prestigio
è un fps... entri in game, spari, ammazzi, muori e rinasci, e continui fino a che non ti annoi
bho... sarò retrogrado io, ma giocare con un fucile rosa che spara chocopops, con la skin di american dad... me fa sentire triste
pensassero a mettere un anticheat, che sono ormai anni (7-8?), che non c'è uno straccio di anticheat, solo un "metti il secure boot, e ti facciamo credere che ricoshemo faccia qualcosa"
ma sì dai, pensiamo alle calling card fatte dall'A.I.
ma infatti il problema non sono gli sviluppatori o l'ia...se la gente spende 30 euro per una skin un fps che nemmeno si vede il problema sono proprio i giocatori, quelli fanno i soldi e fanno bene a continuare così.
Poi sono gli stessi giocatori che vanno a piangere su internet che ogni anno cod è uguale...sono dei mediocri e quindi è giusto beccarsi roba mediocre
bio
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".