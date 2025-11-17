CoD: Black Ops 7 nella bufera, Calling Cards sospettate di essere state generate dall'IA

Call of Duty: Black Ops 7 continua a far parlare di sé e non soltanto per le polemiche legate alla sua campagna sempre online. Secondo quanto riportato da Kotaku, il gioco includerebbe un numero significativo di asset grafici generati tramite intelligenza artificiale, in particolare nelle sue oltre 680 Calling Cards.

Questi elementi estetici, ottenibili attraverso ricompense in gioco o tramite acquisti, hanno sempre rappresentato piccole personalizzazioni per distinguersi online, ma questa volta hanno attirato l'attenzione per motivi meno positivi. Diversi giocatori hanno infatti notato che molte Calling Cards presentano uno stile visivo poco rifinito, con tratti che ricordano quello che ormai è diventato lo stereotipo dell'arte generata dall'IA.

Almost every single campaign and endgame calling card in bo7 is like Grok Ai generated images its so insane pic.twitter.com/5bCGNJQmgn Kume (@Kumesicles) November 13, 2025

In certi casi emergono vere e proprie somiglianze con contenuti prodotti da modelli come ChatGPT o altri generatori di illustrazioni, evocando persino imitazioni poco riuscite dello stile Ghibli. In un gioco dal prezzo pieno di 70 dollari, questa mancanza di cura sta inevitabilmente sollevando discussioni sulla qualità e sul valore del prodotto.

CoD Black Ops 7: le Calling Cards nella bufera

Activision, da parte sua, non ha negato l'uso dell'intelligenza artificiale. Una nota presente sulla pagina Steam di Black Ops 7 conferma che strumenti di generazione automatica sono stati utilizzati "per aiutare nello sviluppo di alcuni asset di gioco".

Anche una dichiarazione rilasciata a Kotaku ribadisce questo aspetto, sottolineando come l'IA sia solo uno dei tanti strumenti digitali impiegati "per supportare i team creativi nel creare la migliore esperienza possibile".

Dietro questa scelta potrebbero esserci motivazioni economiche: usare asset generati dall'IA può ridurre tempi e costi di produzione. Tuttavia, l'effetto per i giocatori è quello di percepire una serie di contenuti "strani", talvolta poco curati, che mal si sposano con l'immagine premium del brand. Altri ipotizzano che tali asset siano semplicemente il risultato della corsa contro il tempo per rispettare la finestra di lancio.