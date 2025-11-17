CoD Black Ops 7: la campagna richiede connessione costante, non può essere messa in pausa e non ci sono checkpoint

La campagna di Call of Duty: Black Ops 7 richiede una connessione costante, non può essere messa in pausa e non offre checkpoint. È progettata principalmente per il co-op a quattro giocatori senza supporto IA, rendendo l'esperienza difficile per i solitari.

Call of Duty: Black Ops 7 è finalmente disponibile, ma dalle prime impressioni online sta emergendo una profonda divisione nella community, soprattutto per quanto riguarda la campagna single-player, da sempre una delle colonne portanti della serie.

Negli anni, le campagne di Call of Duty hanno offerto ai giocatori esperienze brevi, intense e ricche di spettacolarità, ideali per essere completate in un weekend. Tuttavia, questa volta le cose sembrano prendere una direzione molto diversa, con scelte di design che stanno lasciando perplessi molti fan.

Secondo una recensione di IGN, che ha assegnato al gioco un 6/10, la campagna di Black Ops 7 richiede una connessione internet costante, anche quando si gioca da soli. Questo significa non solo che il gioco non può essere messo in pausa, ma anche che periodi prolungati di inattività portano al logout automatico. Un problema non da poco per chi è abituato a sessioni più tranquille o ha necessità di interrompere il gioco in qualsiasi momento.

La campagna di CoD Black Ops 7 e i problemi dell'essere costantemente connessi

La natura sempre online è legata al forte orientamento cooperativo del nuovo capitolo. Sebbene la campagna sia ufficialmente giocabile in solitaria, il sito di Activision enfatizza significativamente l'esperienza "di squadra".

Ogni missione è pensata per quattro giocatori, ma nel caso ci si trovi da soli non è possibile riempire gli slot mancanti con compagni controllati dall'IA. Senza una squadra completa, molte sezioni risultano ripetitive, lente o semplicemente meno divertenti, generando un'esperienza lontana dallo standard cui la saga ha abituato i giocatori.

Ad aggravare ulteriormente la situazione c'è l'assenza totale dei checkpoint. Ogni missione deve essere portata a termine in una sola sessione: se si esce dal gioco, se la connessione cade o se si viene disconnessi per inattività, si perde tutto il progresso. Una scelta difficilmente conciliabile con la vita di chi non può dedicare lunghi periodi continuativi al gioco.