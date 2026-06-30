Clamoroso schiaffo a Xbox: l'80% degli utenti ha scelto di comprare lo stesso gioco su PS5

In questa generazione di console, il verdetto del mercato è netto: Sony ha battuto Microsoft, piazzando volumi di vendita di PS5 e PS5 Pro sensibilmente superiori rispetto alla doppietta formata da Xbox Series X e Series S. Questa massiccia differenza nella base installata genera un inevitabile effetto domino sulle vendite dei software multipiattaforma, evidenziando una forbice sempre più profonda tra i due ecosistemi.

Il divario nei giochi Single Player

Secondo un recente report firmato da Christopher Dring, stimato editor di The Game Business, la discrepanza si fa quasi schiacciante quando si analizzano le performance commerciali dei titoli esclusivamente single player.

Prendendo come riferimento produzioni di rilievo come Resident Evil Requiem, Crimson Desert e 007 First Light, i dati globali parlano chiaro:

PlayStation 5 fagocita tra il 75% e l'80% delle copie complessive vendute su console al lancio.

Xbox Series X|S devono accontentarsi del restante 20-25% (senza considerare i mercati PC e Switch 2).

Il fattore multiplayer e il caso GTA 6

Questo enorme vantaggio tende a ridursi, seppur restando evidente, nei giochi focalizzati sul comparto multiplayer online. In questo scenario, gli occhi dell'industria sono tutti puntati sul fenomeno GTA 6. Nelle scorse ore sono circolati rumor e leak che parlavano di un rapporto commerciale schiacciante in favore di Sony, quantificabile in circa 8 copie vendute su PS5 per ogni singola copia piazzata su Xbox. Tuttavia, l'analisi di Dring invita alla cautela: sebbene il vantaggio di PlayStation sarà innegabile, il divario reale per il kolossal di Rockstar Games dovrebbe rivelarsi inferiore rispetto alle indiscrezioni più estreme trapelate in rete.