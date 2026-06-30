Clamoroso schiaffo a Xbox: l'80% degli utenti ha scelto di comprare lo stesso gioco su PS5
I giochi multipiattaforma si vendono molto di più su PS5 che sulle console Xbox. Il dato, confermato da un nuovo report, è chiaramente legato alla maggiore base installata per la console di Sonydi Davide Raia pubblicata il 30 Giugno 2026, alle 09:31 nel canale Videogames
XBOXPlaystation
In questa generazione di console, il verdetto del mercato è netto: Sony ha battuto Microsoft, piazzando volumi di vendita di PS5 e PS5 Pro sensibilmente superiori rispetto alla doppietta formata da Xbox Series X e Series S. Questa massiccia differenza nella base installata genera un inevitabile effetto domino sulle vendite dei software multipiattaforma, evidenziando una forbice sempre più profonda tra i due ecosistemi.
Il divario nei giochi Single Player
Secondo un recente report firmato da Christopher Dring, stimato editor di The Game Business, la discrepanza si fa quasi schiacciante quando si analizzano le performance commerciali dei titoli esclusivamente single player.
Prendendo come riferimento produzioni di rilievo come Resident Evil Requiem, Crimson Desert e 007 First Light, i dati globali parlano chiaro:
- PlayStation 5 fagocita tra il 75% e l'80% delle copie complessive vendute su console al lancio.
- Xbox Series X|S devono accontentarsi del restante 20-25% (senza considerare i mercati PC e Switch 2).
Il fattore multiplayer e il caso GTA 6
Questo enorme vantaggio tende a ridursi, seppur restando evidente, nei giochi focalizzati sul comparto multiplayer online. In questo scenario, gli occhi dell'industria sono tutti puntati sul fenomeno GTA 6. Nelle scorse ore sono circolati rumor e leak che parlavano di un rapporto commerciale schiacciante in favore di Sony, quantificabile in circa 8 copie vendute su PS5 per ogni singola copia piazzata su Xbox. Tuttavia, l'analisi di Dring invita alla cautela: sebbene il vantaggio di PlayStation sarà innegabile, il divario reale per il kolossal di Rockstar Games dovrebbe rivelarsi inferiore rispetto alle indiscrezioni più estreme trapelate in rete.
2 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Per il mercato usa mi aspetterei cifre diverse...ma xbox si e' scavata la tomba anche li.
Tanta gente penso che su xbox usi il pass piuttosto che comprare
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