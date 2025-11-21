Clair Obscur: Expedition 33 trionfa ai Golden Joystick Awards 2025 con sette premi

Clair Obscur: Expedition 33 domina i Golden Joystick Awards 2025 con sette premi, tra cui Ultimate Game of the Year, miglior narrazione, design visivo, colonna sonora e riconoscimenti per gli attori principali. Sandfall Interactive vince come Studio of the Year. Bene anche Ghost of Yotei, Peak e Silksong.

Clair Obscur: Expedition 33
 

Clair Obscur: Expedition 33 si conferma uno dei fenomeni videoludici dell'anno aggiudicandosi il prestigioso titolo di Ultimate Game of the Year ai Golden Joystick Awards 2025. Il gioco di Sandfall Interactive non si è limitato a conquistare il premio più ambito della serata, ma ha dominato l'intera cerimonia portando a casa un totale di sette premi, stabilendo così uno dei risultati più sorprendenti e travolgenti della storia recente dell'evento.

La vittoria non giunge del tutto inaspettata: già nelle settimane precedenti la cerimonia, Clair Obscur: Expedition 33 aveva ottenuto un numero impressionante di nomination, risultando tra i titoli più chiacchierati e apprezzati dalla critica internazionale. Il successo ai Golden Joystick Awards non fa che consolidare la reputazione del gioco come una delle opere più influenti del 2025 e come un fortissimo candidato anche in vista dei prossimi Game Awards.

Non solo GOTY, Clair Obscur: Expedition 33 vince diversi premi

Oltre al premio di GOTY, Clair Obscur ha ottenuto riconoscimenti in categorie chiave, tra cui Best Storytelling, Best Visual Design e Best Soundtrack. Sandfall Interactive, il team francese autore del gioco, è stato inoltre coronato come Studio of the Year, ulteriore testimonianza della qualità e dell'impatto del progetto. Nel reparto interpretativo, il titolo si è distinto grazie a due performance eccezionali: Ben Starr ha vinto il premio come Best Supporting Performer, mentre Jennifer English ha ottenuto quello di Best Lead Performer.

L'edizione 2025 dei Golden Joystick Awards ha visto anche altri titoli emergere, pur senza raggiungere la forza d'urto di Clair Obscur. Ghost of Yotei ha ottenuto due premi, tra cui Best Audio Design e Console Game of the Year, mentre Peak ha conquistato Best Multiplayer Game e il Streamers' Choice Award. Anche Hollow Knight: Silksong ha brillato con due riconoscimenti: Best Indie Game Self-Published e PC Game of the Year.

Non è passato inosservato neppure Grand Theft Auto 6, che, pur non essendo ancora uscito, ha già conquistato due premi: Best Game Trailer e Most Wanted Game, confermando l'enorme hype che circonda il titolo Rockstar.

Ripper8921 Novembre 2025, 11:19 #1
Solamente 7 ?

Ghost of Yotei ha ottenuto due premi, tra cui Best Audio Design e Console Game of the Year
Eh ovviamente non poteva mancare il titoletto sopravvalutato solo perchè esclusiva Sony.
Addirittura Best Console Game of the Year, come se Clair Obscure non fosse uscito su console.

