Clair Obscur Expedition 33: il lancio sul Game Pass è stato da record
Clair Obscur: Expedition 33 è stato il più grande lancio su Xbox Game Pass del 2025 per un titolo di terze parti: la conferma è arrivata direttamente da Microsoft che ha voluto celebrare il gioco, candidato ai Game Awards 2025di Davide Raia pubblicata il 05 Dicembre 2025, alle 07:31 nel canale Videogames
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33 è uscito la scorsa primavera, ottenendo subito un grande riscontro, sia da parte della critica che dal pubblico di appassionati. Secondo quanto rivelato da Microsoft, il titolo di Sandfall Interactive è riuscito a raggiungere risultati record per i titoli presenti nel catalogo del Game Pass.
Un lancio da record
La presenza nel catalogo del Game Pass ha sicuramente aiutato Clair Obscur: Expedition 33 che, fin da subito, è riuscito a conquistare gli appassionati. Come rivelato da Microsoft, il gioco è stato il più grande lancio su Xbox Game Pass del 2025 per un titolo third-party, tenendo conto degli utenti unici registrati nel corso dei primi 30 giorni di disponibilità nel catalogo.
Si tratta di un altro importante traguardo per il gioco che ha superato quota 5 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme di disponibilità, senza considerare chi ha provato il gioco tramite il catalogo del Game Pass. Il numero di giocatori che ha effettivamente avuto modo di affrontare l'avventura, quindi, è molto maggiore, anche grazie al notevole bacino di utenti che hanno un abbonamento attivo al Game Pass.
Come riportato sul sito ufficiale Xbox, il direttore di ID@Xbox, Guy Richards, ha provato a spiegare le ragioni del successo: "Fin dall'inizio, l'ambizione di Sandfall era chiara e sentivamo davvero che volevano creare qualcosa di veramente speciale, qualcosa che andasse oltre le aspettative del team. Dopo aver giocato alle prime build, abbiamo sperimentato la loro storia avvincente, la grafica mozzafiato e il mix di meccaniche JRPG con temi culturali francesi, che risultava fresco e distintivo. È il tipo di esperienza che sapevamo che i giocatori Xbox avrebbero amato scoprire".
Ricordiamo che Clair Obscur: Expedition 33 è tra i titoli che si contenderanno, la prossima settimana il premio di Gioco dell'anno in occasione dei Game Awards 2025.
Ovvio che ci sara' sempre a chi non piacera', e va bene cosi: ci sono giocatori che preferiscono i multiplayer, chi preferisce i giochi sportivi etc, ma per chi come me preferisce giochi con storia, ruolo, bella colonna sonora, giocabilita' che non richiede settimane di allenamento per combo infinite, credo semplicemente che non ci sia attualmente niente di paragonabile. E la cosa bella e' che per me e' stato cosi' dai primi minuti di gioco, gia' quello che succede durante il preambolo di lascia cosi' di stucco, ed e' gestito in maniera cosi' perfetta, dal gioco, alle scene, alla musica...
Boh, saro' di parte perche' a me piace (anche) questo genere di giochi, ma secondo me si merita il GOTY senza se e senza ma, nonostante altri hanno addirittura incoraggiato i propri follower a votare i giochi che piacevano a loro (ARC su tutti) perche' "eeehhh ma se piace a me allora deve essere il piu' bello di tutti, fregasega degli altri).
Io so che ci sono giocatori a cui non piace COE33, ma nonostante cio' non si possono negare le sue innumerevoli qualita' oggettive, dalla direzione artistica, alla colonna sonora, al gameplay fatto veramente bene (anche se non sono un amante del parry).
Boh, erano veramente anni che un gioco non mi prendeva cosi', manco Baldur's Gate 3 o Death Stranding (che ho comunque amato).
