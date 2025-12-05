Clair Obscur Expedition 33: il lancio sul Game Pass è stato da record

Clair Obscur: Expedition 33 è stato il più grande lancio su Xbox Game Pass del 2025 per un titolo di terze parti: la conferma è arrivata direttamente da Microsoft che ha voluto celebrare il gioco, candidato ai Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33 è uscito la scorsa primavera, ottenendo subito un grande riscontro, sia da parte della critica che dal pubblico di appassionati. Secondo quanto rivelato da Microsoft, il titolo di Sandfall Interactive è riuscito a raggiungere risultati record per i titoli presenti nel catalogo del Game Pass.

Un lancio da record

La presenza nel catalogo del Game Pass ha sicuramente aiutato Clair Obscur: Expedition 33 che, fin da subito, è riuscito a conquistare gli appassionati. Come rivelato da Microsoft, il gioco è stato il più grande lancio su Xbox Game Pass del 2025 per un titolo third-party, tenendo conto degli utenti unici registrati nel corso dei primi 30 giorni di disponibilità nel catalogo.

Si tratta di un altro importante traguardo per il gioco che ha superato quota 5 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme di disponibilità, senza considerare chi ha provato il gioco tramite il catalogo del Game Pass. Il numero di giocatori che ha effettivamente avuto modo di affrontare l'avventura, quindi, è molto maggiore, anche grazie al notevole bacino di utenti che hanno un abbonamento attivo al Game Pass.

Come riportato sul sito ufficiale Xbox, il direttore di ID@Xbox, Guy Richards, ha provato a spiegare le ragioni del successo: "Fin dall'inizio, l'ambizione di Sandfall era chiara e sentivamo davvero che volevano creare qualcosa di veramente speciale, qualcosa che andasse oltre le aspettative del team. Dopo aver giocato alle prime build, abbiamo sperimentato la loro storia avvincente, la grafica mozzafiato e il mix di meccaniche JRPG con temi culturali francesi, che risultava fresco e distintivo. È il tipo di esperienza che sapevamo che i giocatori Xbox avrebbero amato scoprire".

Ricordiamo che Clair Obscur: Expedition 33 è tra i titoli che si contenderanno, la prossima settimana il premio di Gioco dell'anno in occasione dei Game Awards 2025.