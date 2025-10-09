Clair Obscur: Expedition 33 è un successo commerciale e riceverà un nuovo aggiornamento gratuito

Clair Obscur: Expedition 33 è un successo e si prepara a ricevere un importante aggiornamento gratuito che andrà ad arricchire il gioco di nuovi contenuti. La conferma è arrivata direttamente da Sandfall Interactive che ha voluto ringraziare i giocatori per il supporto.

Numeri record

In poco meno di 6 mesi dal lancio, Clair Obscur: Expedition 33 ha raggiunto un traguardo molto importante con oltre 5 milioni di copie vendute, considerando tutte le piattaforme su cui è uscito. Si tratta di un risultato di grande rilievo che è stato accompagnato anche da recensioni molto positive (sia dal pubblico che dalla critica specializzata).

Le vendite sono destinate ad aumentare ancora e, nel corso delle prossime settimane, potrebbe essere raggiunto il target delle 6 milioni di unità vendute. Ricordiamo che il gioco è stato protagonista di un lancio molto positivo, e ha superato praticamente subito quota 1 milione di copie.

Un aggiornamento in arrivo

Il supporto a Clair Obscur: Expedition 33 da parte di Sandfall Interactive continuerà. Il gioco, infatti, si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento che introdurrà diversi contenuti in modo completamente gratuito.

In particolare, è prevista l'introduzione di un nuovo scenario oltre all'arrivo di nuovi boss da sfidare per l'endgame. L'aggiornamento porterà anche nuovi costumi e nuove opzioni per la personalizzazione. Saranno aggiunte anche altre lingue per testo e interfaccia (per un totale di 19 lingue supportate).

Al momento, non c'è ancora una data ufficiale per il rilascio del nuovo aggiornamento. Il team sta lavorando alle novità dell'update e dovrebbe fornire ulteriori dettagli in merito nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, gli sviluppatori hanno chiesto ai giocatori di avere pazienza.

Guillaume Broche, direttore creativo di Sandfall Interactive, ha aggiunto all'annuncio: "Siamo davvero grati ai nostri fan per l'amore che hanno dimostrato nei confronti del mondo che abbiamo creato, per aver condiviso le loro fan art e le loro cover musicali, per aver indossato i loro migliori cosplay di Baguette alle convention e per aver sostenuto in modo incredibile il nostro gioco. Speriamo che l'aggiornamento a cui stiamo lavorando sia un modo per ringraziare questi fan per il loro sostegno".