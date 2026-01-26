Clair Obscur: Expedition 33 è il GOTY più premiato di sempre, battuto Elden Ring

Clair Obscur: Expedition 33 è diventato il videogioco più premiato di sempre come Game of the Year, superando Elden Ring con 436 vittorie. Il successo riguarda critica e pubblico, e con DICE, GDC e BAFTA ancora in arrivo, il record potrebbe crescere ulteriormente

Clair Obscur: Expedition 33 ha ufficialmente riscritto la storia dei videogiochi diventando il titolo più premiato di sempre nella categoria Game of the Year. Con 436 vittorie complessive, l'RPG a turni sviluppato da Sandfall Interactive ha superato il precedente record detenuto da Elden Ring, fermo a 429 riconoscimenti dopo una revisione dei conteggi.

Un risultato straordinario, soprattutto considerando che la stagione delle premiazioni non è ancora conclusa. È importante sottolineare che questa classifica non è "ufficiale" in senso stretto. A differenza di cinema e televisione, il settore videoludico non segue regole unificate per i premi: ogni anno nascono nuove cerimonie, ciascuna con criteri e giurie differenti.

Proprio per questo, i titoli più recenti tendono a dominare le classifiche cumulative. La raccolta dei dati è curata dalla community, nello specifico da un'utente del forum ResetEra, punto di riferimento per molti appassionati di gaming.

Clair Obscur Expedition 33, è record di GOTY

Il record di Clair Obscur assume ancora più valore se si considera la concorrenza. All'inizio di gennaio 2026, il gioco aveva già superato Baldur's Gate III, che con 288 premi occupava la terza posizione. Attualmente il podio storico dei GOTY vede al primo posto Clair Obscur: Expedition 33, seguito da Elden Ring e The Last of Us: Part II, quest'ultimo con 326 vittorie complessive.

Il successo non si limita ai premi assegnati dalla critica. Clair Obscur guida anche la classifica delle categorie Players Choice, in cui a votare sono direttamente i giocatori. Con 125 vittorie, il titolo di Sandfall Interactive precede The Last of Us: Part II (115) ed Elden Ring (97), mentre Baldur's Gate III rimane quarto con 89 riconoscimenti.

Tra i premi più prestigiosi, ai The Game Awards il gioco ha conquistato il GOTY e ben otto vittorie "secondarie", dimostrando un consenso trasversale che abbraccia narrativa, direzione artistica, gameplay e comparto sonoro. Un trionfo che riflette l'impatto culturale e creativo dell'opera. E il percorso non è ancora finito. Clair Obscur: Expedition 33 è candidato a ulteriori riconoscimenti ai DICE Awards (12 febbraio 2026), ai GDC Awards (12 marzo 2026) e ai BAFTA Game Awards (17 aprile 2026).