Clair Obscur: Expedition 33 è il GOTY più premiato di sempre, battuto Elden Ring
Clair Obscur: Expedition 33 è diventato il videogioco più premiato di sempre come Game of the Year, superando Elden Ring con 436 vittorie. Il successo riguarda critica e pubblico, e con DICE, GDC e BAFTA ancora in arrivo, il record potrebbe crescere ulteriormentedi Francesco Messina pubblicata il 26 Gennaio 2026, alle 09:50 nel canale Videogames
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33 ha ufficialmente riscritto la storia dei videogiochi diventando il titolo più premiato di sempre nella categoria Game of the Year. Con 436 vittorie complessive, l'RPG a turni sviluppato da Sandfall Interactive ha superato il precedente record detenuto da Elden Ring, fermo a 429 riconoscimenti dopo una revisione dei conteggi.
Un risultato straordinario, soprattutto considerando che la stagione delle premiazioni non è ancora conclusa. È importante sottolineare che questa classifica non è "ufficiale" in senso stretto. A differenza di cinema e televisione, il settore videoludico non segue regole unificate per i premi: ogni anno nascono nuove cerimonie, ciascuna con criteri e giurie differenti.
Proprio per questo, i titoli più recenti tendono a dominare le classifiche cumulative. La raccolta dei dati è curata dalla community, nello specifico da un'utente del forum ResetEra, punto di riferimento per molti appassionati di gaming.
Clair Obscur Expedition 33, è record di GOTY
Il record di Clair Obscur assume ancora più valore se si considera la concorrenza. All'inizio di gennaio 2026, il gioco aveva già superato Baldur's Gate III, che con 288 premi occupava la terza posizione. Attualmente il podio storico dei GOTY vede al primo posto Clair Obscur: Expedition 33, seguito da Elden Ring e The Last of Us: Part II, quest'ultimo con 326 vittorie complessive.
Il successo non si limita ai premi assegnati dalla critica. Clair Obscur guida anche la classifica delle categorie Players Choice, in cui a votare sono direttamente i giocatori. Con 125 vittorie, il titolo di Sandfall Interactive precede The Last of Us: Part II (115) ed Elden Ring (97), mentre Baldur's Gate III rimane quarto con 89 riconoscimenti.
Tra i premi più prestigiosi, ai The Game Awards il gioco ha conquistato il GOTY e ben otto vittorie "secondarie", dimostrando un consenso trasversale che abbraccia narrativa, direzione artistica, gameplay e comparto sonoro. Un trionfo che riflette l'impatto culturale e creativo dell'opera. E il percorso non è ancora finito. Clair Obscur: Expedition 33 è candidato a ulteriori riconoscimenti ai DICE Awards (12 febbraio 2026), ai GDC Awards (12 marzo 2026) e ai BAFTA Game Awards (17 aprile 2026).
27 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Pero' se continua a vincere la vedo dura che scenda molto di prezzo, io li acquisto solo dai 15 in giu'.. e vabbè.. pazienza, pazienza..
Pero' se continua a vincere la vedo dura che scenda molto di prezzo, io li acquisto solo dai 15 in giu'.. e vabbè.. pazienza, pazienza..
Non è passato neanche 1 anno dalla release, il gioco è uscito ad un prezzo
decente rispetto ai tripla merda AAA. Non puoi pretendere che costi 15
ora.
Nel frattempo Sekiro o altri giochi di publisher grandi piazzano ancora dopo
un decennio giochi a 60 su steam.
per credere.
Gioco consigliatissimo.
Premessa gioco RPG e JRPG da quando uscivano su SNES e simili roba come chrono trigger per poi passare ai vari Final Fantasy e recentemente tutta la saga di Legendary heroes passando poi per Baldur's gate.
Premesso ciò e fregandomene altamente dei premi posso tranquillamente dire che clair obscure è ampiamente uno dei migliori giochi RPG degli ultimi 40 anni.
Per quanto mi riguarda ha ampiamente superato anche Final Fantasy che salvo ripescare vecchie glorie come il 7 o ancora più vecchie nel confronto ci perde su tutta la linea. Square Enix e molte altre case dovrebbero prendere nota di come si fa un gioco che veramente è un RPG con i controcazzi.
Una storia che rientra tranquillamente, almeno per me, in quelle storie che ti ricordi finché campi. Una delle rarissime volte in cui veramente mi sono commosso e mi si è mosso qualcosa dentro.
Comparto sonoro a dir poco enorme... musiche non solo belle ma che cambiano con il proseguire della storia e che specie per chi fa NG+ insieme a tanti altri piccoli dettagli acquisiscono dei significati che alla prima run non puoi cogliere... cosa che rende rigiocare la storia non solo completismo o un'esercizio fine a se stesso ma un rivivere eventi con occhi diversi alla scoperta di tante ambiguità che ora acquisiscono un senso ben preciso.
Ambientazione... anche qua per me la miglior ambientazione da decenni. Non solo per la "fotografia" quindi la mera bellezza dei fondali e tutto ma come tutto alla fine si integri nella storia. Come tutto diventi coerente con i fatti e finalmente tra l'altro qualcosa che non è il solito medioevo o mondo fantasy ormai visto e rivisto.
Tra l'altro anche la crescita dei personaggi è divertente: Capisco che questo punto possa essere molto personale ma ad esempio io detesto i giochi souls like dove, ripeto per me, il gioco non è divertente ma anzi diventa frustrante. Personaggi che a meno di arrivare veramente in un endgame estremo con build perfezionatissime devono ripetere lo stesso boss decine di volte per evitare il minimo colpo... capiamoci... gioco per divertirmi e non per diventare il campione mondiale di capriole. Clair Obscure al contrario propone dei personaggi in grado di crescere in modo equilibrato: puoi dedicarti alla storia principale e quindi livellare meno a avere una bella difficoltà contro i boss oppure fare la quantità che vuoi di esplorazione e side quest e rendere le cose via via più semplici tra l'altro con ogni personaggio che ha una propria meccanica unica diversa da tutti gli altri.
Pero' se continua a vincere la vedo dura che scenda molto di prezzo, io li acquisto solo dai 15 in giu'.. e vabbè.. pazienza, pazienza..
Lungi da me voler fare i conti in tasca ma adesso sta a circa 20/21... a mio parere ti dico per 5/6 rispetto al tuo limite di 15 ti posso assicurare che li vale tutti. Io come te di solito evito di comprare giochi sopra 15 massimo 20 ma in questo specifico caso ti posso dire che anche lo avessi pagato 50 li varrebbe tutti e ti ripeto parli con uno che 50 per un gioco non ce li spenderebbe nemmeno per sbaglio.
Lo capisco... nel tuo caso specifico mi permetto di dare un consiglio:
Siccome secondo me il gioco merita a prescindere dal sistema di combattimento se proprio non ti piace giocare a turni imposta la difficoltà sul livello più facile e giocalo solo per la storia.
In senso generale poi relativamente al combattimento a turni ti dico anche che se superi le primissime fasi in cui ancora non capisci perché certe cose non funzionano e arrivi a sbloccare le skill che ti permettono di capire come usare ogni PG e le meccaniche uniche vedrai che tutto sommato ti potrebbe piacere anche il combattimento a turni anche se ribadisco comprendo non piaccia a tutti.
Sotto quel punto di vista i QTE sono solo per massimizzare i danni o attivare dei bonus... se non ti piacciono puoi anche ignorarli e via. Non sono così rilevanti.
Semmai all'inizio devi schivare o parare a seconda delle tue preferenze. In end game ti puoi fare una build in cui puoi fare a meno anche di schivare o parare.
Poi a seconda dei tuoi PG preferiti (non dico altro per evitare spoiler) i QTE sono veramente rari.
Pero' se continua a vincere la vedo dura che scenda molto di prezzo, io li acquisto solo dai €15 in giu'.. e vabbè.. pazienza, pazienza..
Compralo tranquillamente a prezzo pieno, ne vale anche di piu'. E te lo dice uno che ha aspettato gli sconti per The Last Of Us 2.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".