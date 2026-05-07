Civilization VII, maxi aggiornamento gratuito: Test of Time permetterà l'utilizzo di una sola della civiltà per tutta la campagna

Sid Meier's Civilization VII si prepara a ricevere quello che Firaxis Games definisce l'aggiornamento più importante e trasformativo dall'uscita del gioco. Il nuovo update gratuito, chiamato Test of Time, arriverà il 19 maggio e introdurrà numerose modifiche richieste dalla community, tra cui una delle funzionalità più desiderate dai fan della serie.

La novità principale riguarda infatti la possibilità di utilizzare la stessa civiltà per l'intera campagna. Uno degli aspetti più discussi di Civilization VII era stato proprio il sistema che obbligava i giocatori a cambiare civiltà durante il passaggio tra le varie epoche storiche. Molti appassionati avevano criticato questa scelta, ritenendola troppo distante dalla formula classica della serie. Con l'aggiornamento Test of Time, sarà finalmente possibile mantenere la propria civiltà dall'inizio alla fine della partita.

Firaxis ha comunque precisato che il sistema di cambio civiltà resterà disponibile come opzione. Chi deciderà di continuare con la stessa fazione potrà però sfruttare una nuova meccanica chiamata "Syncretism", che consentirà di adottare infrastrutture e unità tipiche delle epoche successive senza dover cambiare identità culturale.

Ulteriori dettagli sull'aggiornamento di Civilization 7

L'aggiornamento introdurrà anche una revisione completa del sistema di vittoria. I vecchi Legacy Paths verranno eliminati e sostituiti con un approccio pensato per offrire più libertà strategica e più modi per raggiungere il successo. L'obiettivo dichiarato dagli sviluppatori è rendere ogni partita più varia e costruita sulle decisioni prese dal giocatore.

A supporto di questo sistema arriveranno anche i "Triumphs", obiettivi opzionali legati ai diversi stili di gioco che garantiranno bonus speciali una volta completati. Secondo Firaxis, questa aggiunta dovrebbe rendere ogni campagna più unica e differente dalle precedenti.

Tra le altre novità previste figurano miglioramenti all'interfaccia, modifiche al bilanciamento, una generazione delle mappe aggiornata, una nuova mappa e perfino un leader gratuito disponibile per tutti i giocatori. Nonostante l'entusiasmo per il ritorno della formula tradizionale, alcune critiche rimangono legate allo stato del gioco al lancio.