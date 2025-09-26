City Hunter: il gioco del 1990 torna su console e PC dopo 35 anni in tre edizioni, una è da veri collezionisti

Dopo 35 anni dall'uscita originale, l'unico videogioco ufficiale tratto dal celebre manga City Hunter sta per tornare sui sistemi moderni. L'annuncio è arrivato durante il Tokyo Game Show 2025, dove la rinata Sunsoft ha confermato la ripubblicazione del titolo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC.

Il gioco, originariamente pubblicato nel 1990 in Giappone per PC Engine, fu l'unico adattamento videoludico ufficiale dell'opera di Tsukasa Hojo, serializzata su Weekly Shnen Jump dal 1985 al 1991. Si trattava di un action a scorrimento laterale che metteva i giocatori nei panni di Ryo Saeba, il leggendario sweeper conosciuto per le sue indagini e le lotte contro la criminalità.

Al tempo, City Hunter non ebbe grande fortuna nel mondo videoludico, anche perché rimase confinato al solo mercato giapponese e non ricevette traduzioni in altre lingue.

City Hunter: ulteriori dettagli sulle varie versioni

La ripubblicazione moderna punta invece a un respiro internazionale: Sunsoft ha annunciato che il gioco arriverà con supporto multilingua, includendo inglese, francese (con una speciale versione Nicky Larson basata sulla storica localizzazione francese), tedesco, italiano, spagnolo, coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato.

La nuova edizione sarà distribuita in digitale in tutto il mondo a partire dal 26 febbraio 2026, mentre in Europa sono previste anche edizioni fisiche per PlayStation 5 e Nintendo Switch, disponibili dal 26 marzo 2026. Il negozio online Red Art Games ha già annunciato tre versioni:

Standard Edition a 39,99€

Deluxe Edition a 39,99€ , limitata a sole 500 copie per piattaforma

, limitata a sole 500 copie per piattaforma Collectors Edition a 69,99€

I preordini si aprono ufficialmente oggi, 26 settembre 2025.

Il ritorno di City Hunter rappresenta un'operazione di grande valore per gli appassionati di retrogaming e per i fan dell'opera originale. Non si tratta solo della possibilità di recuperare un pezzo di storia videoludica poco conosciuto fuori dal Giappone, ma anche dell'occasione di riscoprire un personaggio iconico come Ryo Saeba.