Ci risiamo, la censura colpisce Roblox: la piattaforma è stata bannata in Russia
Roblox deve fare i conti con un ban in Russia con le autorità locali che hanno giudicato la piattaforma colpevole di propaganda LGBT e di distribuzione di materiali estremisti tra gli utenti del Paesedi Davide Raia pubblicata il 05 Dicembre 2025, alle 07:01 nel canale Videogames
Nelle ultime ore, la Russiaha confermato il blocco di Roblox, dando seguito alle decisioni dell'autorità di vigilanza sulle comunicazioni locale, la Roskomnadzor. Le motivazioni del ban non stupiscono in quanto sono le stesse già utilizzate per limitare l'accesso ad altri servizi web.
La Russia banna Roblox
La piattaforma di Roblox e i suoi sviluppatori sono stati accusati di distribuzione di materiali estremisti e di quella che viene definita propaganda LGBT. Come riportato da Reuters, l'agenzia russa ritiene che il gioco sia "pieno di contenuti inappropriati che possono avere un impatto negativo sullo sviluppo spirituale e morale dei bambini".
Un portavoce di Roblox ha commentato così la notizia: "Rispettiamo le leggi e le normative locali nei paesi in cui operiamo e crediamo che Roblox offra uno spazio positivo per l'apprendimento, la creazione e una connessione significativa per tutti". Ricordiamo che, nel corso del terzo trimestre, la piattaforma ha registrato 151,5 milioni di utenti attivi ogni giorno, confermandosi come un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti in tutto il mondo.
Non è il primo ban
Non è la prima volta che Roblox deve fare i conti con un ban. Misure di questo tipo sono state adottate anche in Iraq e in Turchia, in questo caso per tutelare i minori. Per quanto riguarda la Russia, l'elenco di servizi web e software bannati è molto lungo. Lo scorso anno, l'app Duolingo, che serve a migliorare la conoscenza di una lingua straniera, dovette eliminare diversi contenuti in Russia in quanto questi includevano una serie di riferimenti a relazioni sessuali non tradizionali.
Le autorità russe stanno limitando anche il funzionamento di app come WhatsApp per via del rifiuto da parte delle piattaforme di condividere informazioni con le forze dell'ordine.
Sinceramente per una volta concordo con i Russi ovviamente non per il discorso tematiche LGBT ma perché roblox è un ricettacolo di roba scabrosa con spesso e volentieri adulti e non intendo certo 20enni ma molto più adulti che si fingono ragazzini per interagire con quelli che sperano siano altri ragazzini/e.
Francamente non mi è mai piaciuto come ambiente e penso che quando un gioco, online, ha come target ragazzini giovanissimi dovrebbe come minimo implementare dei meccanismi per evitare che adulti possano fare certe cose con controlli serratissimi altrimenti semplicemente non fai un prodotto online per ragazzini.
1) dato un mezzo come uno smartphone, computer e roba varia a tuo figlio magari troppo presto?
2) evitato di usare tutti i parental control che dio ha messo in terra
3) ti piace chattare con le tipe su instagram anziche' guardare cosa fa tuo figlio
4) progettare l invasione e lo sterminio di una nazione vicina per interessi geopolitici.
altrimenti la buttiamo in caciara e roblox e' brutta e cattiva non le persone dentro.
Sicuramente c'è tutto un discorso sui genitori e non sto a ripetere quanto da te scritto perché lo condivido ma al tempo stesso permettimi la "metafora" è un po' come quando dici che si trova una piazza di spaccio e allora non potendo arginare tutti gli spacciatori piazzo le forze dell'ordine costantemente nella piazza finché non viene abbandonata.
Ora qua hai ragione che dovrebbero pensarci i genitori ma come per gli spacciatori tanto non arriverai mai a far capire ai genitori certe dinamiche e avrai sempre chi lascia il figlio con lo smartphone e altro e allora la politica più efficace è colpire la piazza specie laddove non ha un utilizzo sano ma è anzi un ricettacolo di comportamenti anche quando non così gravi e illegali comunque sbagliati.
Come ad esempio, non so, rapire quelli ucraini per portarli nella madre russia e plagiarli? Chiedo per un amico....
Che palle... sono in guerra, fine.
Se noi italiani fossimo in guerra faremmo le stesse cose.
Se l'ucraina stesse vincendo farebbe le stesse cose.
Se gli americani fossero... ah già loro fanno tutti i giorni anche di peggio tipo collegare batterie ai genitali di prigionieri ma questo è belle e dimenticato.
In TUTTE le guerre non è che ci sono persone carine e coccolose. Non mi stanno simpatici né russi, né ucraini e sinceramente nemmeno la gran parte degli altri ma mi pare paradossale che ogni volta che si scatena una guerra la gente si scandalizza della violenza... questi si sparano letteralmente a vicenda ma che vi aspettavate? Che si facevano la guerra con i cuscini?
E per la cronaca ribadisco che noi o qualunque paese occidentale non sarebbe affatto migliore e di precedenti ce ne sono a non finire. Dal recente scandalo di imprenditori italianissimi che andavano in teatri di guerra per fare il tiro al bersaglio sui civili, a stupri, violenze ecc... ecc... fatte nei decenni passati da militari e così via.
La guerra è guerra... non c'è in guerra un "buono".
Francamente non mi è mai piaciuto come ambiente e penso che quando un gioco, online, ha come target ragazzini giovanissimi dovrebbe come minimo implementare dei meccanismi per evitare che adulti possano fare certe cose con controlli serratissimi altrimenti semplicemente non fai un prodotto online per ragazzini.
Ma di che cavolo stai parlando? Guarda che per la russia il problema non e' mica quello, che oltretutto non c'e', e la storia che sarebbe un posto scabroso è francamente ridicola. Il problema per loro e' che veicolerebbe messaggi lgbt+, in quanto paese apertamente omofobo e che nega le liberta' fondamentali.
Stiamo parlando di un paese dittatoriale dove se fiati ti buttano da una finestra oppure ti fanno bere del polonio. Non c'e' neanche da discutere sulle scelte fatte da sta gente.
