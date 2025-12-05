Ci risiamo, la censura colpisce Roblox: la piattaforma è stata bannata in Russia

Roblox deve fare i conti con un ban in Russia con le autorità locali che hanno giudicato la piattaforma colpevole di propaganda LGBT e di distribuzione di materiali estremisti tra gli utenti del Paese

Nelle ultime ore, la Russiaha confermato il blocco di Roblox, dando seguito alle decisioni dell'autorità di vigilanza sulle comunicazioni locale, la Roskomnadzor. Le motivazioni del ban non stupiscono in quanto sono le stesse già utilizzate per limitare l'accesso ad altri servizi web.

La Russia banna Roblox

La piattaforma di Roblox e i suoi sviluppatori sono stati accusati di distribuzione di materiali estremisti e di quella che viene definita propaganda LGBT. Come riportato da Reuters, l'agenzia russa ritiene che il gioco sia "pieno di contenuti inappropriati che possono avere un impatto negativo sullo sviluppo spirituale e morale dei bambini".

Un portavoce di Roblox ha commentato così la notizia: "Rispettiamo le leggi e le normative locali nei paesi in cui operiamo e crediamo che Roblox offra uno spazio positivo per l'apprendimento, la creazione e una connessione significativa per tutti". Ricordiamo che, nel corso del terzo trimestre, la piattaforma ha registrato 151,5 milioni di utenti attivi ogni giorno, confermandosi come un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti in tutto il mondo.

Non è il primo ban

Non è la prima volta che Roblox deve fare i conti con un ban. Misure di questo tipo sono state adottate anche in Iraq e in Turchia, in questo caso per tutelare i minori. Per quanto riguarda la Russia, l'elenco di servizi web e software bannati è molto lungo. Lo scorso anno, l'app Duolingo, che serve a migliorare la conoscenza di una lingua straniera, dovette eliminare diversi contenuti in Russia in quanto questi includevano una serie di riferimenti a relazioni sessuali non tradizionali.

Le autorità russe stanno limitando anche il funzionamento di app come WhatsApp per via del rifiuto da parte delle piattaforme di condividere informazioni con le forze dell'ordine.