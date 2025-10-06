Cheater bannati entro 30 minuti senza neanche poter entrare in partita: i numeri di CoD Black Ops 7
Activision ha annunciato risultati record nella lotta ai cheater durante la beta di Call of Duty: Black Ops 7. Il 97% dei bari viene è stato bannato entro 30 minuti e meno dell'1% è riuscito a entrare effettivamente in partitadi Vittorio Rienzo pubblicata il 06 Ottobre 2025, alle 18:20 nel canale Videogames
Nei giorni scorsi si è tenuta la fase beta di Call of Duty Black Ops 7. Come di consueto, non sono mancati i giocatori scorretti che sfruttano software di terze parti, ma stavolta pare che Ricochet abbia ottenuto risultati incredibilmente efficaci.
Secondo un post pubblicato sul profilo ufficiale Call of Duty Updates su X, il 97% dei giocatori che hanno utilizzato cheat nella beta è stato bannato entro 30 minuti dal primo tentativo di accesso. Inoltre, meno dell'1% dei tentativi riesce effettivamente a entrare effettivamente in partita, e chi ci riesce viene espulso in pochi minuti.
L'azienda sottolinea anche come oltre 40 sviluppatori di cheat siano stati chiusi dalla pubblicazione di Black Ops 6 a oggi. Diversi fornitori di software illegali hanno addirittura iniziato a contrassegnare i propri strumenti come inutilizzabili.
Activision invita comunque i giocatori a segnalare i sospetti di cheating direttamente in partita, così da contribuire a mantenere lambiente di gioco più pulito possibile e rendere più rapida la loro identificazione.
Stando a quanto riportato dal post, uno dei principali vantaggi dell'anticheat è il controllo di TPM 2.0 che consente di individuare più rapidamente i giocatori che sfruttano software di terze parti. Un sistema adottato anche da Battlefield 6che necessita anche del Secure Boot per essere avviato.
Se i numeri diffusi da Activision si confermassero, Black Ops 7 potrebbe rappresentare uno dei capitoli più sicuri e bilanciati della serie. Resta da vedere se la stessa efficacia sarà mantenuta al momento del lancio, quando il numero di giocatori aumenterà in modo esponenziale.
