Cemetery Simulator: disponibile la demo gratuita del gioco che ti permette di gestire un cimitero

Ultimate Games S.A. ha rilasciato su PC la demo gratuita di Cemetery Simulator, gestionale cooperativo online fino a quattro giocatori dedicato alla gestione di un cimitero. Tra manutenzione, sepolture e imprevisti paranormali, il titolo arriverà in versione completa nel 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Ultimate Games S.A. ha annunciato la disponibilità della demo gratuita di Cemetery Simulator, nuovo simulatore gestionale che mette il giocatore nei panni di un responsabile di cimitero. La versione dimostrativa è disponibile su PC e permette di provare in anteprima le principali meccaniche di gioco, sia in modalità giocatore singolo sia in cooperativa online.

In Cemetery Simulator, i giocatori devono occuparsi della gestione completa di una necropoli, combinando elementi tipici dei simulatori gestionali con attività pratiche da becchino.

Tra i compiti principali figurano la pulizia delle lapidi, il taglio dell'erba, le riparazioni delle strutture e l'espansione del cimitero. Inoltre, è necessario organizzare funerali e seguire tutte le fasi delle sepolture, dalla preparazione della tomba fino all'incisione delle lapidi.

Cemetery Simulator: ulteriori dettagli sul curioso gioco di Ultimate Games

Il gioco consente di affrontare l'esperienza in solitaria oppure in modalità cooperativa online con un massimo di quattro giocatori contemporaneamente. Nella modalità co-op, i partecipanti possono suddividere i compiti e collaborare per completare le varie attività. Sarà possibile trasportare insieme le bare, scavare tombe come una vera squadra e gestire in maniera più efficiente tutte le operazioni richieste dal cimitero.

Durante la gestione della struttura non mancheranno situazioni impreviste che renderanno il gameplay più dinamico. I giocatori dovranno infatti affrontare problemi inattesi come atti vandalici e persino fenomeni paranormali che potrebbero influenzare il normale svolgimento delle attività.

Progredendo nel gioco e completando gli incarichi assegnati, sarà possibile sbloccare nuove funzionalità, miglioramenti e aggiornamenti per la propria attività. Un altro elemento fondamentale sarà la reputazione del cimitero, che dovrà essere mantenuta e migliorata per favorire la crescita del business. Tra le attività accessibili figurano anche l'organizzazione dei funerali standard e tutte le operazioni essenziali per la cura della struttura. L'uscita della versione completa di Cemetery Simulator su PC è prevista nel corso del 2027 prima su PC e poi su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.