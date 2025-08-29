CD Projekt spinge su The Witcher 4: più della meta degli sviluppatori al lavoro sul gioco

CD Projekt RED chiude il primo semestre 2025 con 121 milioni di dollari di ricavi e un margine del 35%, grazie soprattutto alle vendite fisiche di Cyberpunk 2077 su Switch 2. Lo studio conta ora 799 sviluppatori, oltre metà dei quali impegnati in The Witcher 4, mentre Cyberpunk 2 resta in pre-produzione.

CD Projekt RED ha pubblicato i risultati finanziari del primo semestre 2025, fornendo anche un aggiornamento sullo stato dei suoi progetti in sviluppo. Lo studio polacco ha registrato ricavi pari a 121 milioni di dollari, con un margine di profitto del 35%, trainati soprattutto dalle vendite di Cyberpunk 2077 sulla nuova Nintendo Switch 2. Sorprendentemente, circa il 75% delle copie vendute è in formato fisico, rendendo il titolo il gioco third-party più venduto sulla piattaforma.

Parallelamente, la compagnia continua a espandere i propri team di sviluppo: il numero complessivo di dipendenti è salito a 799, con un incremento di 69 unità rispetto al trimestre precedente. La maggior parte di queste risorse è ora concentrata su The Witcher 4, in piena produzione con 444 sviluppatori dedicati. Il titolo segnerà l'inizio di una nuova saga con Ciri come protagonista.

Sul fronte Cyberpunk 2, attualmente in fase di pre-produzione, sono impegnati 116 sviluppatori. Altri progetti ancora avvolti dal mistero, come Sirius e Hadar, contano rispettivamente 51 e 22 persone. Il team dedicato ai "servizi condivisi" - che comprende l'ottimizzazione degli strumenti e l'uso di Unreal Engine 5 su tutte le piattaforme - ha raggiunto 149 addetti, mentre 17 sviluppatori lavorano su iniziative non ancora annunciate.

CD Projekt RED ha sottolineato come l'organizzazione delle risorse avvenga in modo dinamico, con una riallocazione rapida degli sviluppatori a seconda della fase produttiva dei singoli progetti. Una strategia che ha già dimostrato la propria efficacia, consentendo di gestire simultaneamente più produzioni e realizzare conversioni tecnicamente complesse come quella di Cyberpunk 2077 su Switch 2.

