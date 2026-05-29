CD Projekt spiega perché The Witcher 4 e la nuova trilogia potrebbero non avere DLC

CD Projekt ha dichiarato che The Witcher 4 e la nuova trilogia potrebbero non avere espansioni per rispettare una roadmap molto serrata. L'obiettivo è pubblicare tre giochi in sei anni. Questa scelta segna un cambio rispetto al passato

CD Projekt RED ha spiegato che i prossimi capitoli della saga di The Witcher, a partire da The Witcher 4, potrebbero non includere espansioni. La decisione non nasce da una scelta creativa negativa, ma da una precisa strategia di sviluppo legata ai tempi estremamente serrati che lo studio si è imposto.

Secondo quanto dichiarato dal co-CEO Michal Nowakowski, l'obiettivo dell'azienda è pubblicare l'intera nuova trilogia di The Witcher in un arco temporale di circa sei anni. Questo significherebbe, in teoria, vedere The Witcher 4 nel 2028, The Witcher 5 nel 2031 e The Witcher 6 nel 2034. Un ritmo di uscita molto aggressivo per produzioni tripla A di questa portata.

Proprio questa pianificazione così fitta rende difficile trovare spazio per lo sviluppo di espansioni tra un capitolo e l'altro. Nowakowski ha infatti spiegato che, al momento, sarebbe complicato per lo studio aggiungere contenuti aggiuntivi ai singoli giochi della nuova trilogia senza rallentare l'intero piano di produzione.

Dopo l'annuncio del DLC di The Witcher 3, con The Witcher 4 si cambierà strategia

Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al passato. The Witcher 3: Wild Hunt, infatti, è stato arricchito da espansioni di grande successo come Hearts of Stone e Blood and Wine, che hanno ampliato notevolmente l'esperienza di gioco. Anche in seguito, la serie ha continuato a ricevere contenuti aggiuntivi, consolidando un modello basato su espansioni narrative importanti.

Il nuovo approccio, invece, privilegia la velocità e la continuità della storia principale attraverso più capitoli ravvicinati. L'intenzione è quella di evitare lunghi intervalli tra un gioco e l'altro e mantenere una narrazione coerente e in evoluzione costante.

Durante lo stesso incontro con gli azionisti, CD Projekt ha anche comunicato nuovi dati di vendita molto positivi per The Witcher 3: Wild Hunt, che a 11 anni dal lancio continua a registrare performance commerciali solide.