CD Projekt RED punta sull'Intelligenza Artificiale: un veterano di Mass Effect per rivoluzionare i GDR

CD Projekt RED ha assunto Dorian Kieken, veterano di BioWare e fondatore di AI Redefined, come Director dell'intelligenza artificiale. Guiderà la strategia IA per sviluppare GDR innovativi, inclusa la nuova trilogia di The Witcher

CD Projekt RED continua a rafforzare la propria struttura interna mentre i lavori su The Witcher 4 procedono, annunciando l'ingresso di una figura di primo piano: Dorian Kieken, veterano di BioWare con una lunga esperienza nello sviluppo di giochi di ruolo. Questa volta, però, il suo incarico non sarà legato direttamente alla produzione tradizionale, bensì alla guida della divisione dedicata all'Intelligenza Artificiale.

Secondo quanto emerge dal suo profilo LinkedIn, Kieken ha lavorato per otto anni in BioWare, iniziando come produttore di Sonic Chronicles per Nintendo DS e assumendo successivamente ruoli di crescente responsabilità.

È stato Development Director per Mass Effect 2 e Mass Effect 3, per poi ricoprire il ruolo di Project Development Director su Mass Effect Andromeda. Inoltre, è stato tra i co-fondatori dello studio BioWare Montreal, contribuendo in modo significativo alla crescita della compagnia canadese.

After 8 years of building memorable RPGs at BioWare and 8 years of building cutting-edge AI solutions at AI Redefined, it is finally time to bring all of that together in my rew role at CDPR as AI Director, responsible for the company's AI vision and strategy. So excited! pic.twitter.com/J8emmtGEyE -- Dorian Kieken (@DorianKieken) February 8, 2026

Come cambia CD Projekt RED con Kieken?

Dopo l'esperienza in BioWare, Kieken ha proseguito la sua carriera in altre aziende fino a fondare AI Redefined (AIR), una startup focalizzata sull'intelligenza artificiale. La società è stata acquisita da CM Labs nell'aprile 2025, segnando un ulteriore passo nel suo percorso professionale legato alle tecnologie emergenti. Ora, con l'ingresso in CD Projekt RED, Kieken porterà la sua competenza tecnica e manageriale in un ambito destinato a diventare sempre più centrale nello sviluppo dei videogiochi.

Il suo ruolo ufficiale sarà quello di "responsabile della visione e della strategia aziendale in materia di IA per sfruttare il meglio del Machine Learning e dare vita a GDR rivoluzionari". Un obiettivo ambizioso che si inserisce in una fase cruciale per CD Projekt RED, impegnata nella pianificazione della nuova trilogia di The Witcher, composta dai capitoli 4, 5 e 6, previsti nell'arco di sei anni.

L'intelligenza artificiale è oggi uno degli strumenti più discussi e controversi nel settore videoludico, ma rappresenta anche una leva strategica per innovare sistemi di gioco, narrazione dinamica e comportamento dei personaggi non giocanti.