CD Projekt RED assicura: The Witcher IV non avrà i problemi del lancio di Cyberpunk 2077
CD Projekt RED ha modificato i propri processi interni dopo i problemi del lancio di Cyberpunk 2077. Lo studio ha individuato nella gestione della documentazione una delle principali criticità e ora richiede documenti completi per ogni fase dello sviluppodi Francesco Messina pubblicata il 21 Maggio 2026, alle 12:11 nel canale Videogames
The WitcherCyberpunk 2077CD Projekt Red
Oggi Cyberpunk 2077 viene spesso ricordato come uno dei giochi che è riuscito a riscattarsi nel tempo grazie ai numerosi aggiornamenti e miglioramenti ricevuti dopo il lancio. Tuttavia, il debutto del titolo nel 2020 fu accompagnato da molte critiche legate a problemi tecnici, prestazioni instabili e mancanza di rifinitura, soprattutto su alcune piattaforme. Proprio quell'esperienza ha spinto CD Projekt RED a cambiare profondamente il proprio modo di lavorare per i progetti futuri.
Durante un panel del Digital Dragons, il lead technical writer Jaroslaw Rucinski e il senior technical writer Adrian Fulneczek hanno spiegato come lo studio abbia analizzato le cause dei problemi che colpirono Cyberpunk 2077. Secondo quanto raccontato dai due sviluppatori, una delle difficoltà principali riguardava la gestione della documentazione interna durante la produzione del gioco.
Nel corso dello sviluppo di Cyberpunk 2077 erano state create oltre 8.000 pagine di documenti utilizzando Confluence. Successivamente il team aveva deciso di trasferire tutto su una versione cloud dello strumento, ma questa operazione avrebbe finito per frammentare ulteriormente il materiale disponibile. Con il tempo, la manutenzione della documentazione smise di essere considerata una priorità, rendendo complicato per i vari team orientarsi tra le informazioni.
CD Projekt RED, l'esperienza acquisita da Cyberpunk 2077 e il lavoro in vista di The Witcher IV
Le difficoltà non riguardavano soltanto gli studi interni di CD Projekt RED, ma anche i partner internazionali coinvolti nello sviluppo. Secondo Fulneczek, la mancanza di una gestione efficace dei documenti rese più difficile comprendere processi, sistemi e decisioni tecniche condivise tra i vari gruppi di lavoro.
Dopo il lancio problematico di Cyberpunk 2077, lo studio polacco ha quindi deciso di integrare la documentazione direttamente all'interno del processo produttivo. Oggi nessun elemento può avanzare alla fase successiva dello sviluppo senza essere stato documentato correttamente.
CD Projekt RED ha inoltre scelto di rendere la conoscenza interna accessibile a tutti i team che lavorano ai vari progetti dell'azienda. In questo modo le informazioni non restano più isolate in singoli reparti, ma possono essere condivise tra produzioni differenti. L'obiettivo è evitare duplicazioni del lavoro e permettere a tutto lo studio di beneficiare delle soluzioni trovate durante lo sviluppo dei vari giochi. Attualmente né Cyberpunk 2 né The Witcher IV hanno una data di uscita ufficiale.
6 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Già mi girano per provare a giocarci visto che l'ho pagato, e per farlo partire devi: ovviamente doppio click sull'icona, poi dichiarare ogni volta che non me ne frega una sega di registrarmi ai loro servizi, poi cliccare l'icona per farlo partire dalla loro piattaforma, poi succhiarmi varie scritte e titoli vari, poi premere SPAZIO per andare avanti (PERCHE' ?), poi nuova partita, poi succhiarmi un filmato che è sempre lo stesso quando carica il gioco, poi di nuovo SPAZIO (PERCHE' ?). E poi si inizia coi dialoghi di merda.
Mi hanno fregato i soldi
Già mi girano per provare a giocarci visto che l'ho pagato, e per farlo partire devi: ovviamente doppio click sull'icona, poi dichiarare ogni volta che non me ne frega una sega di registrarmi ai loro servizi, poi cliccare l'icona per farlo partire dalla loro piattaforma, poi succhiarmi varie scritte e titoli vari, poi premere SPAZIO per andare avanti (PERCHE' ?), poi nuova partita, poi succhiarmi un filmato che è sempre lo stesso quando carica il gioco, poi di nuovo SPAZIO (PERCHE' ?). E poi si inizia coi dialoghi di merda.
Mi hanno fregato i soldi
non ho mai sentito nessuno criticare questo gioco dopo la sua rinaschita anzi ormai è considerato un must, al apertenza del gioco che hai descritt oè piu o men ola partenza diqualsiasi gioco, o hai giocato solo a Cyberpunk 2077 oppure ci stai trollando
Mi garba trollare ma non è questo il caso. C'ho fatto diverse ore ma non riesco a farmelo piacere.
Già mi girano per provare a giocarci visto che l'ho pagato, e per farlo partire devi: ovviamente doppio click sull'icona, poi dichiarare ogni volta che non me ne frega una sega di registrarmi ai loro servizi, poi cliccare l'icona per farlo partire dalla loro piattaforma, poi succhiarmi varie scritte e titoli vari, poi premere SPAZIO per andare avanti (PERCHE' ?), poi nuova partita, poi succhiarmi un filmato che è sempre lo stesso quando carica il gioco, poi di nuovo SPAZIO (PERCHE' ?). E poi si inizia coi dialoghi di merda.
Mi hanno fregato i soldi
Pensa noi stronzi al day 1 che inculata abbiamo preso, IA imbarazzante,
bug bloccanti e molto altro
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".