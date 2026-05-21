CD Projekt RED assicura: The Witcher IV non avrà i problemi del lancio di Cyberpunk 2077

CD Projekt RED ha modificato i propri processi interni dopo i problemi del lancio di Cyberpunk 2077. Lo studio ha individuato nella gestione della documentazione una delle principali criticità e ora richiede documenti completi per ogni fase dello sviluppo

Oggi Cyberpunk 2077 viene spesso ricordato come uno dei giochi che è riuscito a riscattarsi nel tempo grazie ai numerosi aggiornamenti e miglioramenti ricevuti dopo il lancio. Tuttavia, il debutto del titolo nel 2020 fu accompagnato da molte critiche legate a problemi tecnici, prestazioni instabili e mancanza di rifinitura, soprattutto su alcune piattaforme. Proprio quell'esperienza ha spinto CD Projekt RED a cambiare profondamente il proprio modo di lavorare per i progetti futuri.

Durante un panel del Digital Dragons, il lead technical writer Jaroslaw Rucinski e il senior technical writer Adrian Fulneczek hanno spiegato come lo studio abbia analizzato le cause dei problemi che colpirono Cyberpunk 2077. Secondo quanto raccontato dai due sviluppatori, una delle difficoltà principali riguardava la gestione della documentazione interna durante la produzione del gioco.

Nel corso dello sviluppo di Cyberpunk 2077 erano state create oltre 8.000 pagine di documenti utilizzando Confluence. Successivamente il team aveva deciso di trasferire tutto su una versione cloud dello strumento, ma questa operazione avrebbe finito per frammentare ulteriormente il materiale disponibile. Con il tempo, la manutenzione della documentazione smise di essere considerata una priorità, rendendo complicato per i vari team orientarsi tra le informazioni.

CD Projekt RED, l'esperienza acquisita da Cyberpunk 2077 e il lavoro in vista di The Witcher IV

Le difficoltà non riguardavano soltanto gli studi interni di CD Projekt RED, ma anche i partner internazionali coinvolti nello sviluppo. Secondo Fulneczek, la mancanza di una gestione efficace dei documenti rese più difficile comprendere processi, sistemi e decisioni tecniche condivise tra i vari gruppi di lavoro.

Dopo il lancio problematico di Cyberpunk 2077, lo studio polacco ha quindi deciso di integrare la documentazione direttamente all'interno del processo produttivo. Oggi nessun elemento può avanzare alla fase successiva dello sviluppo senza essere stato documentato correttamente.

CD Projekt RED ha inoltre scelto di rendere la conoscenza interna accessibile a tutti i team che lavorano ai vari progetti dell'azienda. In questo modo le informazioni non restano più isolate in singoli reparti, ma possono essere condivise tra produzioni differenti. L'obiettivo è evitare duplicazioni del lavoro e permettere a tutto lo studio di beneficiare delle soluzioni trovate durante lo sviluppo dei vari giochi. Attualmente né Cyberpunk 2 né The Witcher IV hanno una data di uscita ufficiale.