CD Projekt conferma che l'uscita dei titoli della nuova trilogia di The Witcher avverrà in 6 anni

CD Projekt RED punta a pubblicare la nuova trilogia di The Witcher in sei anni: The Witcher 4 non arriverà prima del 2027, mentre i capitoli successivi avranno sviluppi più rapidi grazie all'esperienza con Unreal Engine 5.

CD Projekt RED ha ribadito il proprio impegno nel rilasciare la nuova trilogia di The Witcher entro sei anni, confermando che The Witcher 4, The Witcher 5 e The Witcher 6 arriveranno tutti entro questa finestra temporale.

Nonostante il quarto capitolo non sia previsto prima del 2027, lo studio assicura che i due sequel successivi avranno cicli di sviluppo più brevi grazie all'esperienza accumulata con Unreal Engine 5.

Durante una conferenza sui risultati finanziari del CD Projekt Group, il co-CEO Micha Nowakowski ha rivelato che il team lavora con Unreal Engine 5 da quasi quattro anni e che i risultati ottenuti finora sono molto incoraggianti.

La tech demo mostrata allUnreal Fest, secondo Nowakowski, rappresenta chiaramente i progressi compiuti e la crescente padronanza dell'engine, fondamentale per lo sviluppo di un open world di grande portata come quello del nuovo The Witcher 4.

Qual è l'obiettivo dello studio e come verrà gestita la produzione e l'uscita della nuova trilogia di The Witcher?

L'obiettivo dichiarato dello studio è una cadenza più prevedibile e veloce per i titoli successivi. Nowakowski ha spiegato che, avendo già investito anni nell'apprendimento dell'engine e nella definizione dei sistemi di base, la produzione di The Witcher 5 e The Witcher 6 dovrebbe essere più snella. Questo approccio, afferma il dirigente, è coerente con il piano di pubblicare l'intera trilogia in sei anni e riduce i tempi di attesa tra un capitolo e l'altro.

Attualmente, The Witcher 4 conta quasi 450 sviluppatori impegnati sul progetto, un numero imponente che testimonia l'ambizione del titolo. Nonostante l'avanzamento dello sviluppo sia considerato "in linea con le aspettative", CD Projekt RED ha chiarito che non ci sarà alcuna presenza del gioco ai The Game Awards e che è prematuro parlare di finestre di lancio ufficiali.

Sul fronte narrativo, i dettagli restano scarsi. È ormai consolidata l'informazione secondo cui Ciri sarà la protagonista del nuovo arco narrativo, ma il team rimane riservato sulla trama. Alcune indiscrezioni indicano che il gioco potrebbe includere elementi ispirati a Crossroads of Ravens, il prossimo romanzo prequel di Andrzej Sapkowski, suggerendo un possibile legame tra i nuovi eventi videoludici e il materiale letterario dello scrittore.