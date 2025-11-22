Carmageddon: Rogue Shift, il prossimo capitolo del franchise affidato agli italiani di 34BigThings
Carmageddon: Rogue Shift segna il ritorno della storica serie di corse brutali, ora nelle mani italiane di 34BigThings. Il nuovo capitolo diventa un roguelite post-apocalittico con combattimenti tra veicoli e zombi. Il reveal completo arriverà al PC Gaming Show: Most Wanted del 4 dicembre 2025di Vittorio Rienzo pubblicata il 22 Novembre 2025, alle 14:01 nel canale Videogames
Il celebre studio italiano 34BigThings, già noto per la serie Redout, conferma il suo nuovo progetto: Carmageddon: Rogue Shift. Si tratta del capitolo inedito di uno dei franchise più controversi degli anni '90, che combina corse, distruzione e un'ambientazione post-apocalittica dominata da zombi e duelli su quattro ruote.
Il teaser pubblicato in queste ore mostra pochissimo, ma anticipa l'appuntamento ufficiale: la presentazione completa avverrà al PC Gaming Show: Most Wanted del 4 dicembre 2025. Parallelamente è stato aperto anche il sito ufficiale driversmustdie.com, un indirizzo che chiarisce subito il tono brutale del progetto.
La descrizione parzialmente censurata sul portale lascia intendere la direzione intrapresa da 34BigThings. Carmageddon: Rogue Shift viene definito un roguelite di combattimento con i veicoli ambientato in uno scenario devastato da un collasso globale. L'introduzione degli zombi richiama una parte della storia della serie, legata alle versioni censurate dei primi capitoli, mentre le meccaniche roguelite suggeriscono un'esperienza più dinamica e imprevedibile rispetto al passato.
Il franchise non vedeva un nuovo gioco dal 2015, anno di Carmageddon: Reincarnation, sviluppato da Stainless Games grazie a una campagna Kickstarter. Da allora i diritti sono passati nelle mani di THQ Nordic che ha scelto di affidarne il futuro del franchise a 34BigThings, una delle realtà italiane più riconosciute nel genere dei racing futuristici.
Al momento non emergono informazioni su piattaforme aggiuntive, modalità di gioco o sistema di progressione. L'attesa si concentra quindi sul reveal di dicembre, dove ci si aspetta il primo trailer completo e, con buona probabilità, le prime sequenze di gameplay.
0 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".