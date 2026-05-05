Capcom sulle reazioni a DLSS 5: 'vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro con Resident Evil Requiem'

Mentre il gioco ha segnato il record di 6 milioni di copie vendute in appena 16 giorni, Resident Evil Requiem ha scatenato un'enorme polemica alla presentazione del DLSS 5. Sull'argomento è intervenuto direttamente il producer del gioco che ha apprezzato le critiche

Mentre Resident Evil Requiem continua ad essere uno dei capitoli più apprezzati della saga horror, lo sguardo sull'aspetto del gioco con DLSS 5 attivo ha generato non poca discussione. In particolare, a scatenare l'ira dei fan è stato l'aspetto di Grace, la protagonista, accusato di stravolgere la visione artistica degli sviluppatori. A tal proposito è intervenuto direttamente Masato Kumzawa, produttore del gioco.

Quando NVIDIA ha svelato il nuovo sistema di neural rendering in tempo reale, ha descritto DLSS 5 come una piattaforma capace di migliorare illuminazione, materiali e resa grafica attraverso modelli neurali avanzati. Tra gli esempi scelti per evidenziare il salto tecnologico figurava appunto Grace. Le differenze erano palpabili: lineamenti più definiti, pelle più levigata, labbra più carnose e, in generale, un livello di dettaglio del volto incomparabile.

Alla vista delle due fattezze affiancate, la reazione della community non si è fatta attendere. Numerosi giocatori avevano criticato l'effetto giudicato troppo artificiale, accusando il sistema di applicare una sorta di "filtro IA" che faceva apparire l'intero gioco come generato da un modello come ChatGPT o Gemini, distante insomma dall'identità visiva originale del personaggio. Secondo molti fan, la nuova resa sacrificava personalità e coerenza artistica in favore di un fotorealismo del tutto innaturale.

Kumzawa, in un'intervista con Eurogamer, ha in realtà manifestato apprezzamento nei confronti di queste critiche, poiché le ritiene semplicemente un sintomo dell'affetto dei fan verso un personaggio che è entrato rapidamente nel cuore dei giocatori. Il forte disappunto manifestato dai giocatori, in sintesi, sarebbe una conferma netta dell'ottimo lavoro svolto dal team di sviluppo e dalla direzione artistica.

"Il fatto che molti giocatori abbiano sottolineato l'elevato apprezzamento per il design originale di Grace e di non volerlo vedere modificato è stato positivo... Significa che abbiamo scelto il design giusto [e] sottolinea come Grace si sia rapidamente affermata come una delle [donne] preferite dai fan, dato che le persone avevano opinioni così rigide sul suo design" ha spiegato Kumzawa.

NVIDIA, dopo le polemiche, ha precisato che gli sviluppatori mantengono pieno controllo artistico sugli effetti del DLSS 5, con la possibilità di calibrare la tecnologia per preservare l'identità artistica di ciascun progetto. La versione mostrata durante la presentazione, quindi, non rappresentava una trasformazione definitiva imposta al gioco, ma soltanto una dimostrazione tecnica delle potenzialità del nuovo modello.

Al di là delle polemiche, Koshi Nakanishi e Masato Kumzawa hanno approfittato per celebrare l'enorme successo di Resident Evil Requiem, un capitolo che dimostra come, anche dopo 30 anni, il franchise riesca a reinventarsi e rinnovarsi, pur mantenendo la coerenza narrativa col passato e gli elementi caratteristici che lo hanno contraddistinto.