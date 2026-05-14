Capcom registra l'anno migliore della sua storia con oltre 59 milioni di giochi venduti

Capcom ha concluso l'esercizio fiscale al 31 marzo 2026 con risultati senza precedenti, vendendo 59,07 milioni di giochi e registrando il nono anno consecutivo di profitti record. Resident Evil Requiem ha trainato le vendite, mentre l'azienda punta a raggiungere 65 milioni di copie nel prossimo anno fiscale

Capcom ha annunciato di aver ottenuto i migliori risultati economici della propria storia nell'esercizio fiscale concluso il 31 marzo 2026. L'editore giapponese ha stabilito nuovi massimi sia per fatturato sia per utile operativo consolidato, confermando una crescita costante che prosegue ormai da nove anni consecutivi. Nel corso degli ultimi dodici mesi l'azienda ha distribuito complessivamente 59,07 milioni di videogiochi, superando nettamente i 51,87 milioni registrati nell'esercizio precedente.

Si tratta del volume di vendite più elevato mai raggiunto da Capcom in un singolo anno fiscale, un risultato che consolida ulteriormente la posizione della società nel mercato globale. Il principale motore di questa performance è stato il franchise Resident Evil. In particolare, Resident Evil Requiem, pubblicato nel mese di febbraio, ha avuto un impatto immediato e molto significativo, arrivando a sfiorare i 7 milioni di copie vendute entro la fine di marzo, in poche settimane dal debutto commerciale.

Capcom ha evidenziato che il 83,7% delle unità vendute è stato generato dai cosiddetti titoli di catalogo, ovvero giochi già pubblicati negli anni precedenti ma ancora molto richiesti dal pubblico. Questo dato conferma la solidità del portafoglio storico dell'azienda e la capacità delle sue serie più note di mantenere un forte richiamo nel tempo.

La forza di Capcom è, al momento, senza precedenti per l'azienda

Un altro elemento centrale del bilancio è la distribuzione digitale. Il 93% dei videogiochi venduti nell'ultimo esercizio è stato acquistato in formato download, una quota che dimostra quanto il mercato si stia orientando sempre di più verso il digitale e quanto questa modalità rappresenti ormai il canale principale per Capcom.

Guardando al futuro, la società prevede di continuare il proprio percorso di crescita. Per l'esercizio che si concluderà a marzo 2027, Capcom stima ricavi per 210 miliardi di yen e un utile operativo di 83 miliardi di yen. Se queste previsioni saranno confermate, l'azienda raggiungerà il decimo anno consecutivo di profitti record.

Sul fronte commerciale, l'obiettivo dichiarato è di aumentare ulteriormente le vendite fino a 65 milioni di giochi, pari a un incremento di circa il 10% rispetto all'anno appena concluso. A sostenere questo traguardo contribuiranno diverse uscite importanti, tra cui Pragmata, che ha già venduto 2 milioni di copie nelle prime settimane, Onimusha: Way of the Sword e Mega Man: Dual Override, previsto nel 2027. A rafforzare la presenza del marchio Capcom arriveranno anche la seconda stagione dell'anime Devil May Cry e il film di Street Fighter.