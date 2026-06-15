Il colosso giapponese dei videogiochi Capcom intende proseguire la sua straordinaria scia di successi commerciali legati al marchio Resident Evil con importanti novità in arrivo nei prossimi anni. Al centro dell'attenzione c'è l'attesissimo Resident Evil Veronica, la cui finestra di lancio è programmata per la prima metà del 2027.

Il titolo debutterà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e sulla nuova piattaforma Nintendo Switch 2. Tuttavia, i riflettori degli esperti si stanno concentrando anche su altri capitoli della saga che si trovano attualmente in varie fasi di produzione.

Secondo quanto rivelato dal noto insider AestheticGamer, meglio conosciuto come Dusk Golem, il presunto rifacimento di Resident Evil Zero avrebbe subito una profonda ristrutturazione interna. Sebbene le prime voci indicassero il 2028 come possibile anno di uscita, i piani attuali potrebbero essere cambiati a causa di un vero e proprio azzeramento dello sviluppo a metà dell'opera.

Word in the grapevine is RE9 DLC is releasing after Resident Evil Veronica. To see how it plays out, but it's been murmured to be further out. https://t.co/upaulhPcTO -- AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 10, 2026

Ulteriori dettagli sullo sviluppo di Resident Evil Zero Remake

La gestione del progetto è stata infatti sottratta al team che in precedenza aveva curato il remake di Resident Evil 3 per essere affidata a Capcom Division 1, la stessa divisione di punta che dal 2017 a oggi ha firmato ogni singolo capitolo principale della serie ed è contemporaneamente al lavoro su Veronica. I motivi di questo avvicendamento non sono noti, ma è probabile che i vertici aziendali abbiano preferito affidarsi a una squadra capace di garantire una costante serie di successi commerciali.

Parallelamente, emergono dettagli sull'espansione della trama di Resident Evil Requiem, annunciata ufficialmente lo scorso marzo. Molti osservatori ritenevano logico un suo rilascio antecedente a quello di Veronica, ma i piani commerciali sembrano invertiti. Le indiscrezioni suggeriscono che il contenuto aggiuntivo vedrà la luce solo in un secondo momento, con tempistiche che si preannunciano piuttosto dilatate.

Questo nuovo tassello narrativo dovrebbe focalizzarsi sulle vicende del protagonista Leon S. Kennedy e segnerà il ritorno del personaggio di Ada Wong, la cui figura era uscita di scena dopo gli eventi narrati nel remake del quarto capitolo della saga. Nonostante queste variazioni, la strategia di Capcom di pubblicare un titolo all'anno legato al franchise horror continua a rivelarsi vincente.