Capcom annuncia lo Spotlight di giugno: in arrivo aggiornamenti su 3 titoli di punta

Capcom terrà uno Spotlight dedicato a Monster Hunter Stories 3, Dragon's Dogma 2: Dark Arisen e Onimusha: Way of the Sword. L'evento presenterà nuove informazioni su espansioni, contenuti aggiuntivi e sul ritorno della serie Onimusha, assente dalla scena principale da vent'anni

Capcom ha confermato l'organizzazione di un nuovo evento digitale Spotlight che andrà in onda il 25 giugno 2026 alle ore 14:00 PDT (23:00 ora italiana) e sarà trasmesso attraverso le piattaforme Twitch e YouTube. Per celebrare l'annuncio, la società ha pubblicato un breve filmato promozionale della durata di 14 secondi che anticipa alcuni dei protagonisti della presentazione.

L'evento sarà incentrato principalmente su tre produzioni: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Onimusha: Way of the Sword e Dragon's Dogma 2: Dark Arisen.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, spin-off RPG a turni della celebre serie Monster Hunter, è stato pubblicato a marzo su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Il titolo ha ottenuto un'accoglienza positiva grazie al suo sistema di gioco e alla componente narrativa. In passato Capcom aveva già anticipato l'arrivo di nuovi contenuti destinati alla fase finale dell'avventura e lo Spotlight potrebbe essere l'occasione per approfondire l'introduzione dei mostri Royal e delle altre novità previste.

Ulteriori dettagli sui protagonisti dell'evento Capcom di domani

Grande attenzione anche per Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, espansione dell'action RPG open world lanciato nel 2024. Annunciata ufficialmente all'inizio del mese, questa espansione arriverà anche su Nintendo Switch 2. Tra le principali aggiunte figura la nuova regione di Norgan, un territorio ricoperto di neve che offrirà equipaggiamenti, abilità e armi inedite. Saranno inoltre presenti nuovi draghi da affrontare, ampliando ulteriormente le possibilità offerte dal sistema di combattimento.

Molti appassionati ricordano come l'espansione Dark Arisen del primo Dragon's Dogma abbia aggiunto una quantità considerevole di contenuti, contribuendo a rilanciare il gioco su diverse piattaforme. Resta da vedere se il nuovo capitolo seguirà la stessa filosofia.

Il terzo protagonista dell'evento sarà Onimusha: Way of the Sword, nuovo episodio della storica serie Capcom. Previsto per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, il gioco rappresenta il ritorno del franchise dopo vent'anni di assenza dall'ultimo capitolo principale, Onimusha: Dawn of Dreams del 2006.