Cambiamento nel mondo del gaming: Lenovo svela la nuova Legion Go e molti altri dispositivi al Lenovo Innovation World 2025

Lenovo ha alzato il sipario su una nuova gamma di prodotti, tra cui dispositivi per il gaming, tablet e software, tutti presentati al Lenovo Innovation World 2025. Al centro della nuova offerta ci sono diversi dispositivi Legion e LOQ, che puntano a ridefinire l'esperienza utente con tecnologie avanzate, in particolare grazie alla collaborazione con AMD

Si è tenuto in concomitanza dell'IFA di Berlino il Lenovo Innovation World, l'evento annuale che l'azienda organizza per presentare il suo portafoglio completo di soluzioni, servizi e dispositivi, con un focus particolare sulle ultime innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale. Ha tenuto banco la nuova Legion Go 2, la console portatile indirizzata al pubblico dei giocatori, ma non solo come vedremo in questo recap degli annunci.

Legion Go: un ritorno per i gamer in movimento

Legion Go (8,8, 2) è pronta a fare il suo debutto a livello globale. Questo dispositivo portatile, basato su Windows 11, riprende le caratteristiche del suo predecessore migliorandole sulla base del feedback dei fan. Dotata di un interessante display OLED WUXGA da 8,8 pollici, Legion Go offre una frequenza di aggiornamento variabile da 30 Hz a 144 Hz, con certificazione HDR TrueBlack 1000 per neri profondi e colori vivaci.

Sotto il telaio, si trova un processore AMD Ryzen Z2 Extreme e fino a 32 GB di RAM a 8000 MHz. La batteria da 74 Whr è stata potenziata di oltre il 50% rispetto al modello precedente. E, soprattutto, i controller TrueStrike sono stati ridisegnati con un'ergonomia migliore e una disposizione dei pulsanti più funzionale, senza però tralasciare la modalità FPS, che trasforma il controller destro in un mouse verticale per una maggiore precisione. I joystick con tecnologia Hall effect eliminano il problema del drift, mentre il D-pad più grande agevola le combo nei giochi. Il dispositivo dispone anche di due porte USB4, un robusto cavalletto e un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione.

Lenovo Legion Go (8,8, 2ª gen) sarà disponibile da settembre 2025, con un prezzo di partenza previsto di 999 .

Nuovi schermi per una maggiore immersione

Lenovo ha anche ampliato la sua offerta di monitor con la serie Legion Pro OLED. I modelli Legion Pro 32UD-10 e Legion Pro 27UD-10 offrono display OLED PureSight UHD da 31,5 e 26,5 pollici rispettivamente, con un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms. Questi monitor supportano AMD FreeSync Premium Pro e VESA Adaptive Sync, oltre ad avere una copertura colore del 99% sRGB e DCI-P3. Per una connessione facilitata, è possibile utilizzare un singolo cavo USB-C o le porte HDMI 2.1 e DP 1.4. Il modello Legion Pro 27Q-10, invece, ha un display OLED PureSight QHD da 26,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 280 Hz.

Laptop e desktop potenziati

Per chi preferisce il gioco su laptop, Legion Pro 7 (16", 10ª gen) integra i nuovi processori AMD Ryzen serie 9000 HX. Il sistema di raffreddamento Legion Coldfront: Vapor permette di raggiungere fino a 275 W di TDP. Il laptop dispone anche di uno schermo OLED PureSight da 16 pollici con risoluzione WQXGA, un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,08 ms.

Per il desktop, Lenovo ha presentato il LOQ Tower 26ADR10, un tower da 26 litri alimentato da processori AMD Ryzen serie 8000 e GPU NVIDIA serie 50. Il case include un pannello laterale trasparente e illuminazione ARGB personalizzabile.

Occhiali e software per esperienze di nuova generazione

Gli occhiali Legion Glasses Gen 2 ricevono un aggiornamento software gratuito che aggiunge la modalità 3D per oltre 20 giochi 2D. Questa funzione sarà disponibile per i possessori dei Legion Glasses Gen 2 e verrà integrata sul Legion Go (8,8, 2).

È stata anche annunciata una nuova applicazione, Lenovo FlickLift, che permette di modificare immagini senza interruzioni tra diverse applicazioni su Windows 11. L'app sarà preinstallata su alcuni dispositivi delle linee Yoga, Legion e IdeaPad.

Tablet: creatività e produttività ovunque

Lenovo ha inoltre presentato due nuovi tablet. Yoga Tab, con display PureSight Pro da 11,1 pollici con risoluzione 3.2K e un refresh rate di 144 Hz, è progettato per la creatività. Il processore Snapdragon 8 Gen 3 con NPU da 20 TOPS sfrutta l'intelligenza artificiale per migliorare le foto e anticipare le azioni dell'utente. Il tablet può essere utilizzato con la penna Lenovo Tab Pen Pro e viene fornito con Adobe Creative Suite e Perplexity Pro preinstallati.

E poi abbiamo anche Idea Tab Plus, ideale per lo studio e la connessione, ha uno schermo da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K e quattro altoparlanti con Dolby Atmos. Alimentato da un processore MediaTek Dimensity 6400, il tablet include funzionalità basate sull'IA come Lenovo AI Notes e Google Gemini.