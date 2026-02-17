Call of Duty: Warzone Mobile chiuderà ad aprile 2026: Activision spegne i server dopo un anno di stop ai contenuti

Call of Duty: Warzone Mobile chiuderà il 17 aprile 2026, con server definitivamente offline. Dopo il delisting e lo stop ai contenuti nel 2025, Activision conclude il supporto al titolo. Warzone continuerà regolarmente su console e PC come free-to-play.

Call of Duty: Warzone Mobile chiuderà ufficialmente i battenti il 17 aprile 2026. La conferma arriva da Activision, che ha annunciato lo spegnimento definitivo dei server del battle royale per dispositivi mobili. Fino a quella data, il titolo resterà comunque accessibile ai giocatori attuali, che potranno continuare a utilizzarlo prima della disattivazione completa.

La conclusione del progetto non rappresenta una sorpresa per chi ha seguito l'evoluzione del gioco nell'ultimo anno. Già a maggio 2025, Activision aveva comunicato che il titolo sarebbe stato rimosso dagli store digitali e che non avrebbe più ricevuto nuovi contenuti. Questa decisione aveva di fatto segnato l'inizio della fase finale del supporto, anticipando lo shutdown definitivo ora fissato per la primavera 2026.

Warzone Mobile nasceva come adattamento per smartphone dell'esperienza battle royale di Call of Duty, con l'obiettivo di portare mappe, modalità e progressione condivisa su un pubblico ancora più ampio. Tuttavia, il progetto non è riuscito a mantenere un ciclo di aggiornamenti e una base di utenti tali da garantirne la continuità a lungo termine.

La chiusura di Warzone Mobile coinvolge anche Warzone?

Per chi desidera continuare a giocare a uno sparatutto militare su dispositivi mobili, resterà comunque disponibile Call of Duty: Mobile. Questo titolo include anch'esso una modalità battle royale, offrendo un'esperienza simile a quella di Warzone, pur con caratteristiche e contenuti differenti.

Activision ha sottolineato che la passione e il feedback dei giocatori continueranno a influenzare il futuro del franchise, con aggiornamenti stagionali e nuovi contenuti previsti proprio per Call of Duty: Mobile.

La chiusura della versione mobile non coinvolge invece Call of Duty: Warzone nella sua edizione principale. Il battle royale originale rimane free-to-play e pienamente operativo su piattaforme come Xbox, Battle.net, PlayStation e Steam. In questo modo, l'universo Warzone continuerà a vivere su console e PC.