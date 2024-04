Call of Duty Vanguard: un flop per Activisionche ha venduto 30 milioni di copie

Call of Duty è una di quelle saghe che riesce a fare numeri da capogiro anche quando le aspettative del publisher non vengono rispettate. Negli scorsi giorni lo ha dimostrato Vanguard, uno dei capitoli che in effetti non è stato particolarmente apprezzato, né dal pubblico né dalla critica.

Nonostante un'accoglienza non entusiastica però, secondo l'ex social media strategist, il titolo avrebbe superato i 30 milioni di copie vendute. L'informazione è stata aggiunta al proprio account LinkedIn da Brian Hong che ha lavorato per Activision dal giugno 2021 al giugno 2023, il che significa che i dati di Vanguard potrebbero risalire perfino all'anno scorso.

Sfortunatamente, Activision non fornisce i dati esatti di vendita per Call of Duty per cui non sappiamo se le informazioni siano reali. I dati ufficiali sono aggregati e riguardano, ad esempio, i ricavi: Activision ha fatto sapere che il franchise ha generato entrate per oltre 31 miliardi di dollari dalla sua nascita fino al rilascio di Modern Warfare II, ovvero nell'ottobre 2022.

Naturalmente, si tratta di numeri che riguardano anche – e forse soprattutto – le microtransazioni. Tuttavia rimane interessante notare quanto sia un franchise capace di macinare numeri significativi ogni anno, a prescindere anche dalla qualità generale del singolo titolo che talvolta non è all'altezza del nome.

È chiaro, insomma, che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft rappresenti una mossa vincente. Questo, peraltro, sottolinea anche l'importanza per la serie di mantenere la sua natura multipiattaforma. La domanda è piuttosto: riuscirà Microsoft a far crescere numeri che già adesso sono impressionanti?