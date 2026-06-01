Call of Duty: Modern Warfare 4 permetterà di giocare la campagna offline

Call of Duty: Modern Warfare 4 offrirà una campagna completamente giocabile offline e Infinity Ward sta lavorando per eliminare il riavvio obbligatorio dopo ogni aggiornamento. Restano ignoti alcuni dettagli sulla campagna. Il gioco uscirà il 23 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2

Call of Duty: Modern Warfare 4 introdurrà alcuni cambiamenti significativi rispetto ai capitoli più recenti della serie, affrontando problematiche che da tempo vengono segnalate dalla community. Secondo quanto confermato da IGN, la modalità campagna sarà completamente giocabile offline, consentendo agli utenti di accedere all'esperienza narrativa anche in assenza di una connessione Internet.

La novità rappresenta un cambiamento importante per il franchise, soprattutto considerando che in passato alcuni contenuti dipendevano fortemente dai servizi online. Grazie a questa scelta, i giocatori non correranno il rischio di perdere l'accesso alla campagna nel caso di connessioni instabili o di eventuali interruzioni dei server, siano esse temporanee o permanenti.

In precedenza era già stato confermato che Modern Warfare 4 avrebbe abbandonato l'approccio cooperativo adottato in alcuni contenuti recenti per concentrarsi nuovamente su una campagna esclusivamente per giocatore singolo. L'introduzione del supporto offline rafforza ulteriormente questa direzione.

Call of Duty: Modern Warfare 4 e le novità relative alla campagna offline e non solo

Un'altra importante novità riguarda il sistema di aggiornamento del gioco. Infinity Ward starebbe infatti lavorando per eliminare la necessità di riavviare l'applicazione dopo ogni aggiornamento, una caratteristica che da anni rappresenta una delle maggiori fonti di frustrazione per i giocatori di Call of Duty.

Secondo le informazioni disponibili, alcuni aggiornamenti particolarmente rilevanti potrebbero comunque richiedere un riavvio a causa delle caratteristiche dell'infrastruttura tecnica della serie. Tuttavia, il fatto che lo studio stia cercando di ridurre o eliminare questa pratica viene considerato un passo positivo. Restano ancora alcuni aspetti non confermati.

Non è stato infatti chiarito se durante la campagna sarà possibile mettere in pausa il gioco in qualsiasi momento né se torneranno le tradizionali opzioni di difficoltà. Si tratta di dettagli che potrebbero essere comunicati in una fase successiva della campagna promozionale. Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile dal 23 ottobre su Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 e PC.