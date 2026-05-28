Call of Duty: Modern Warfare 4 annunciato ufficialmente, data d'uscita e dettagli su campagna e multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare 4 è stato annunciato con data d'uscita. Il gioco includerà una campagna ambientata in Corea. Multiplayer rinnovato con Ballistic Authority e Kill Block, oltre al ritorno della modalità extraction DMZ

Activision e Infinity Ward hanno annunciato ufficialmente Call of Duty: Modern Warfare 4, nuovo capitolo della celebre serie sparatutto, in arrivo il 23 ottobre 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e, per la prima volta nella storia del franchise principale, anche su Nintendo Switch 2.

Sviluppato da Infinity Ward con il supporto di Beenox per la versione PC, Modern Warfare 4 porterà i giocatori all'interno di un conflitto globale in rapida escalation, con il fulcro della guerra situato nella Penisola Coreana. La campagna racconterà la storia del Soldato Semplice Park, giovane militare sudcoreano coinvolto in un'invasione nordcoreana su vasta scala.

Parallelamente, il Capitano Price agirà fuori dalle regole come operatore fuorilegge, impegnato nella ricerca di un'arma potenzialmente in grado di provocare una catastrofe mondiale. La modalità storia porterà i giocatori in diverse aree del pianeta, tra combattimenti ravvicinati a New York, inseguimenti ad alta velocità nelle strade di Parigi, raid notturni degli SAS a Mumbai e intense battaglie di trincea in Corea.

Call of Duty: Modern Warfare 4, data d'uscita, multiplayer e modalità

Sul fronte multiplayer, Infinity Ward promette un'esperienza più realistica e precisa, basata su un sistema di movimento fluido e altamente controllabile. Tra le principali novità figura Ballistic Authority, un nuovo sistema focalizzato sul realismo delle armi e del gunplay, descritto come il più autentico mai visto nella serie Modern Warfare.

Al lancio saranno disponibili 12 mappe Core ambientate in location differenti in tutto il mondo. Debutterà inoltre Kill Block, una nuova modalità multiplayer caratterizzata da mappe dinamiche capaci di riconfigurare il proprio layout tra un round e l'altro, offrendo oltre 500 combinazioni possibili.

Grande ritorno anche per DMZ, la modalità extraction che proporrà operazioni sempre diverse in una zona di combattimento in continua evoluzione. Ulteriori dettagli dedicati a DMZ saranno condivisi il 7 giugno. Infinity Ward e Beenox hanno inoltre confermato un'attenzione particolare alla versione PC, con maggiori opzioni dedicate a prestazioni, fedeltà visiva, reattività e personalizzazione dell'esperienza di gioco.