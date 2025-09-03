Call of Duty diventerà un film: è ufficiale, siglato l'accordo con Paramount

Paramount e Activision collaboreranno per un film live-action basato su Call of Duty, uno dei franchise videoludici più venduti di sempre. Lobiettivo è trasformare lazione adrenalinica del gioco in unesperienza cinematografica globale

Paramount Pictures e Activision hanno annunciato un accordo per portare sul grande schermo Call of Duty, il celebre franchise videoludico che ha superato i 500 milioni di copie vendute a livello globale. L'intesa prevede lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di un film live-action ispirato all'universo narrativo della saga.

Secondo quanto dichiarato, l'obiettivo è quello di realizzare un blockbuster capace di rispettare lo stile e l'eredità del brand, cercando al tempo stesso di attrarre un pubblico più ampio rispetto alla sola community dei videogiocatori.

"Come fan di lunga data di Call of Duty, è un sogno che si avvera. Affronteremo questo film con lo stesso impegno per l'eccellenza del nostro lavoro su Top Gun: Maverick, per garantire un'esperienza cinematografica che onori l'eredità di questo straordinario franchise" ha dichiarato David Ellison, CEO di Paramount.

"Con Paramount, abbiamo trovato il partner ideale per portare l'azione mozzafiato di Call of Duty sul grande schermo. Il nostro obiettivo è semplice: creare un film blockbuster indimenticabile che la nostra community adorerà e che ispirerà nuovi fan" ha aggiunto Rob Kostich, Presidente di Activision.

Al momento non sono stati condivisi dettagli in merito alla trama, al cast o a una possibile finestra di uscita. È lecito aspettarsi, però, che il budget destinato alla pellicola sia piuttosto alto. Sarà interessante conoscere il cast e, soprattutto, capire se la sceneggiatura includerà personaggi iconici del franchise come Soap e Price.