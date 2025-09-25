Call of Duty: Black Ops 7 Zombi, tutte le novità della modalità in arrivo il 14 novembre

La modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 7 debutta in beta e svela le prime novità ufficiali. Ashes of the Damned sarà la più grande mappa mai realizzata, con otto personaggi, nuovi nemici, armi inedite, veicoli speciali e modalità alternative, in arrivo il 14 novembre.

Activision ha svelato i primi dettagli sulla modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 7, disponibile dal 14 novembre e già provabile in anteprima attraverso la beta. Il nuovo capitolo proseguirà la narrazione interrotta in Reckoning di Black Ops 6 e introdurrà una delle esperienze cooperative più vaste mai realizzate nella saga.

Al lancio, i giocatori potranno accedere ad Ashes of the Damned, una mappa a round descritta come la più grande nella storia di Zombi. Ambientata nel cuore dell'Etere Oscuro, comprenderà sei macro-aree: Janus Towers Plaza, Vandorn Farm, Blackwater Lake, Ashwood, Exit 115 e Zarya Cosmodrome. Per esplorarla sarà disponibile anche un Wonder Vehicle, "Ol' Tessie", un camion corazzato potenziabile e riparabile.

La campagna vedrà il ritorno di icone come Richtofen, Nikolai e "Tank" Dempsey, affiancati da altri cinque personaggi. Il cast sarà doppiato dalle storiche voci originali e guiderà i giocatori attraverso scenari inediti popolati da nuove creature. Oltre alle orde di non morti, compariranno nemici come i Ravager, la Zursa (una élite di zombi a forma di orso) e i Wraith Seeds.

Sul fronte delle armi, spicca il Necrofluid Gauntlet, capace di solidificare un fluido oscuro in punte letali in grado di assorbire energia vitale dai nemici. Tornano anche i potenziamenti sul campo, tra cui Toxic Growth, affiancato da un nuovo Perk-a-Cola, il Wisp Tea, che evoca un alleato spettrale. I giocatori potranno inoltre trasformarsi in Discepoli tramite l'arma di supporto Disciple Injection.

La mappa includerà strumenti ambientali come Jump Pad per attraversamenti rapidi e trappole come la Saw Blade, alimentata da gasolio ed Essenza. Saranno disponibili 30 armi sbloccabili e migliorabili, oltre a un sistema di GoobleGums per potenziare ulteriormente l'esperienza.

Oltre alla modalità Standard, tornano varianti come Directed, Survival, Cursed e la storica Dead Ops Arcade, che si presenta nella sua quarta iterazione dopo cinque anni. Quest'ultima introdurrà più di 80 livelli in oltre 20 arene, sfide extra e una modalità ibrida che unisce visuale a round, prima persona e twin-stick shooter.

Il sistema degli Augments è stato ampliato fino a 192 opzioni, con 66 nuove aggiunte, permettendo una personalizzazione più profonda di perk, munizioni e potenziamenti da campo.

La modalità Zombi sarà accessibile dal 14 novembre su tutte le piattaforme insieme al lancio di Call of Duty: Black Ops 7. Nel frattempo, gli utenti con accesso alla beta possono già provare la modalità Survival, utile per testare meccaniche e contenuti in anteprima.